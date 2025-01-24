Танцовщица бачаты рассказала, что столкнулась со сталкерством и абьюзом: „Мой бывший партнер пообещал разрушить мою жизнь и карьеру“

Танцевальное сообщество бачаты в Литве потряс скандал, связанный с возможными домогательствами и психологическим насилием. Танцовщица Синди Няурайте решила не молчать и рассказать в социальных сетях о том, что ей пришлось пережить за целый год, после того, как она решила уйти от своего партнера по танцам. По ее словам, мужчина обещал разрушить не только ее карьеру, но и жизнь. В свою очередь, бывший партнер по танцам считает, что все это неправда и что искру раздора мог зажечь бойфренд девушки и ее новый партнер по танцам.