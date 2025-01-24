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24.01.2025, 08:00

Танцовщица бачаты рассказала, что столкнулась со сталкерством и абьюзом: „Мой бывший партнер пообещал разрушить мою жизнь и карьеру“

 
Jogintė Užusienytė-Četkauskienė
Синди, танцовщица
Синди, танцовщица
ФОТО: Erakogu

Танцевальное сообщество бачаты в Литве потряс скандал, связанный с возможными домогательствами и психологическим насилием. Танцовщица Синди Няурайте решила не молчать и рассказать в социальных сетях о том, что ей пришлось пережить за целый год, после того, как она решила уйти от своего партнера по танцам. По ее словам, мужчина обещал разрушить не только ее карьеру, но и жизнь. В свою очередь, бывший партнер по танцам считает, что все это неправда и что искру раздора мог зажечь бойфренд девушки и ее новый партнер по танцам.

Обращение девушки в социальных сетях

Синди Няурайте обратилась к танцевальному сообществу в социальных сетях. Она рассказала о том, как сложно бывает выжить девушке в мире латиноамериканских танцев.

„Привет, меня зовут Синди, и я хочу поделиться некоторыми своими переживаниями из 2024 года, когда я сбежала от токсичного и жестокого партнера по танцам“, – начала она рассказ на видео.

Чтобы помочь вам не запутаться в произошедшем, девушка в хронологическом порядке рассказала о том, какое давление оказывал на нее бывший партнер по танцам в прошлом году.

„Я разделила нападки на меня по временам года: зима, весна и т. д., чтобы вам было проще следить за моей историей и не заблудиться в ней. Итак, зимой 2024 года, в начале года, мой бывший партнер по танцам пообещал разрушить мою жизнь и карьеру. Это были не пустые обещания“, – говорит Няурайте.

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