Танцовщица бачаты рассказала, что столкнулась со сталкерством и абьюзом: „Мой бывший партнер пообещал разрушить мою жизнь и карьеру“
Танцевальное сообщество бачаты в Литве потряс скандал, связанный с возможными домогательствами и психологическим насилием. Танцовщица Синди Няурайте решила не молчать и рассказать в социальных сетях о том, что ей пришлось пережить за целый год, после того, как она решила уйти от своего партнера по танцам. По ее словам, мужчина обещал разрушить не только ее карьеру, но и жизнь. В свою очередь, бывший партнер по танцам считает, что все это неправда и что искру раздора мог зажечь бойфренд девушки и ее новый партнер по танцам.
Обращение девушки в социальных сетях
Синди Няурайте обратилась к танцевальному сообществу в социальных сетях. Она рассказала о том, как сложно бывает выжить девушке в мире латиноамериканских танцев.
„Привет, меня зовут Синди, и я хочу поделиться некоторыми своими переживаниями из 2024 года, когда я сбежала от токсичного и жестокого партнера по танцам“, – начала она рассказ на видео.
Чтобы помочь вам не запутаться в произошедшем, девушка в хронологическом порядке рассказала о том, какое давление оказывал на нее бывший партнер по танцам в прошлом году.