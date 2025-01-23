Суд признал известного эстонского актера Яна Ууспыльда банкротом. Что теперь его ждет?

Адвокат Майре Арм из адвокатского бюро Марии Мяги была назначена управляющей банкротством, которая также будет выполнять функции доверенного лица до окончания процедуры банкротства. Доверенное лицо, в частности, будет выявлять активы и обязательства должника, беспристрастно информировать суд и кредиторов о финансовом положении должника, а также осуществлять надзор за процедурой реструктуризации долгов и производством по освобождению от обязательств.