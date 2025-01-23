В Нарве хотят показать самое большое сердце Эстонии

Как рассказала „Нарвской газете“ руководитель Молодежного центра Нарвы Яна Внукова, это позитивное мероприятие Eesti Suurim Süda они проводят при поддержке Отдела культуры городской управы.

Вот уже четвёртый год подряд эстонская танцевальная школа JJ-Street и местные самоуправления приглашают жителей Эстонии накануне Дня святого Валентина посоревноваться, где будет создано самое большое сердце Эстонии. „Нарва будет участвовать уже второй год, – поделилась с „НГ“ Внукова. – Мы с радостью присоединяемся к этому призыву, чтобы показать – самое большое сердце Эстонии в 2025 году находится в Нарве!“.

Как поясняют в Молодежном центре Нарвы, идея этой позитивной инициативы – объединить людей в непростое время, пробудить заботу, перенести акцент внимания из головы в сердце и ценить жителей родного края.“Присоединяйтесь к нам в этом году, чтобы объединить всех, кого не было с нами в прошлом, – призывает активная молодежь Нарвы. – Мы приглашаем людей любого возраста, семьи, организации и различные коллективы!“.В прошлом году 11 февраля в Eesti Suurim Süda приняли участие свыше 5000 жителей Эстонии из 35 населённых пунктов страны.

Крупнейшее сердце Эстонии образовали тогда жители Рапла – на площадь города вышли 368 человек. На втором месте был Тарту – там приняли участие 302 человека. Третьим был Пярну – 298 человек. В Ида-Вирумаа на первом месте оказался Кохтла-Ярве – 235 горожан, и это было пятое место по Эстонии.

А стартовал Проект „Самое большое сердце Эстонии“ в 2022 году. Первый такой флешмоб перед Днём святого Валентина прошел в 15 разных местах, где были сформированы силуэты сердца из людей. Общее число участников составило более 1000 человек. Победителем тогда стал международный совместный проект двух городов – эстонского Валга и латвийского Валка.В 2024 году количество мест создания большого сердца выросло уже до 35, а общее число участников достигло 5029 человек.

По информации Нарвского молодежного центра, все фотографии с флешмоба будут опубликованы 14 февраля на странице Eesti Suurim Süda в Facebook, где и объявят победителя 2025 года.

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