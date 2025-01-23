Поздравляем! Эстонская актриса Хелена Лотман в третий раз стала матерью

Эстонский драматический театр недавно объявил в Facebook, что в январских спектаклях „Макбет“ роль Леди Макбет будет играть актриса Миртель Похла. Хелена Лотман, которая раньше блистала на сцене в этой роли, теперь сможет на некоторое время снова насладиться ролью матери.

„Наш третий ребеночек родился в конце прошлого года и он прекрасен, мы счастливы и благодарны“, - говорит Лотман журналу Kroonika, но остается немногословной, предпочитая держать подробности в семейном кругу.

Хелена и Эно-Мартин поженились в июле 2018 года в Кясму. В семье уже есть двое сыновей: Роберт Арон и Ханс Хольгер.

В прошлом году Хелена Лотман рассказала журналу Eesti Naine, что ей было всего 18 лет, когда она начала встречаться с Эно-Мартином. „Если ты с кем-то 14 лет, это не значит, что у вас уже один мозг на двоих - хотя я бы хотела иметь мозг Мартина“, - смеялась Хелена в то время. „Даже когда вы долгое время вместе, вы не читаете мысли друг друга - и иногда мы оставляем хорошие мысли при себе. Как сегодня! У Мартина закончилась 24-часовая вахта, но он не пошел домой спать, а сначала пошел со мной на физиотерапию, на время сыграл роль ремонтника и повел детей купаться. Я часто восхищаюсь тем, как он умеет так мило общаться после такого долгого рабочего дня, но мне приходится не забывать выражать ему это восхищение“, - размышляет Лотман.

Хелена Лотман родилась 27 июля 1991 года в Тарту. Окончила Эстонскую академию музыки и театра в 2014 году. С 2014 по 2018 год работала актрисой в театре NO99, с 2018 по 2021 год - внештатная актриса. С 2021 года Хелена Лотман стала актрисой Эстонского драматического театра.

Помимо многочисленных театральных ролей как в драмтеатре, так и за его пределами, Лотман сыграла главную героиню в сериале ETV „Истории Лотты“ (2016), снималась в фильмах „Американское лето“ (2016) и „Уездный суд“ (2020), в сериалах „Ынне, 13“ и „Контора мести“, дублировала анимационные фильмы и давала уроки театрального искусства гимназистам.