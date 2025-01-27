ВИДЕО | Эльмо Нюганен о переименовании Русского театра: „Я не считаю нужным быть в этой дискуссии или как-то участвовать“

„Переименование – повод для дискуссии“

Русский театр Эстонии инициировал процесс смены названия, и эта тема вызвала широкий общественный резонанс. Эльмо Нюганен считает, что такой шаг должен обсуждаться открыто: “Мы живем, слава Богу, в свободной стране, где такие вопросы решаются через дискуссию. Она должна привести нас к правильному и окончательному решению“, — отметил он.

Однако сам режиссер не считает необходимым участвовать в этом обсуждении: “Я думал, но у меня нет вариантов, потому что я не работаю в этом театре. Но я ответил, как гражданин Эстонии.

И я даже не считаю нужным в данный момент самому быть в этой дискуссии или как-то участвовать, тем более показывать пальцем на тех, которые предлагают какие-то свои предложения“, — добавил Нюганен.

По его мнению, Русский театр, как и все другие театры в стране, играет важную роль в развитии общей культурной среды. Он подчеркнул: “Мы — часть эстонской культуры, а это опять-таки часть европейской и всемирной культуры“.

Рекомендации зрителям

Эльмо Нюганен тесно сотрудничает с Русским театром и внимательно следит за его репертуаром. На вопрос о том, что посмотреть в ближайшее время, он предложил зрителям обратить внимание на новые постановки: “Советую посмотреть на новый репертуар, который показывает внутренние течения театра, художественные течения в какую-то сторону“, — поделился он.

Жизненные приоритеты и творчество

В ходе беседы с Нюганеном затронули и личные темы. После того как ему был поставлен серьезный диагноз, его восприятие времени изменилось: “Время начинает тикать по-другому. Понимаешь, что не хочется тратить его на ненужное“, — признался он.