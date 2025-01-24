ФОТО | После химиотерапии, без макияжа, но в стильном образе: папарацци сфотографировали Кейт Миддлтон на шопинге

Кейт Миддлтон, которая в сентябре прошлого года завершила курс химиотерапии, на днях появилась на улицах Лондона. Принцесса Уэльская посетила несколько магазинов и продемонстрировала стильный повседневный образ, говорится на аккаунті deuxmoi в Instagram .

Для прогулки Кейт выбрала длинное темно-серое пальто с поясом, широкие брюки и черно-белый шарф в клетку. Свой лаконичный лук она дополнила коричневой мини-сумкой, сапогами на небольшом каблуке и распущенными волосами.

Напомним, в январе 2024 года стало известно, что Кейт перенесла операцию на брюшной полости. Сначала врачи надеялись, что это не онкология, однако анализы выявили рак.

После завершения лечения Миддлтон выглядит прекрасно и продолжает демонстрировать свой оптимизм и красоту.

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