ФОТО | Какая пара! Томми Кэш и Йост Клейн появились на Парижской неделе моды в особенно ярких нарядах

Ранее делившие одну сцену и сотрудничавшие рэперы Томми Кэш и Йост Клейн, дисквалифицированный на прошлогоднем Евровидении, появились на показе осенне-зимней коллекции 2025 года дизайнера Вальтера Ван Бейрендонка в одной рубашке на двоих. На одной её стороне был изображён Миньон, а на другой — Губка Боб Квадратные Штаны.

Два года назад Кэшу удалось произвести фурор на весенней Неделе моды в Париже — о необычном наряде рэпера писали даже британские и американские таблоиды. Тогда он выбрал костюм телесного цвета, который создавал впечатление, будто он обнажён. На самом деле костюм был выполнен так, что имитировал тело обнажённого мужчины с прорисованными мышцами, кубиками пресса и даже сосками

Под костюм Кэш надел белую рубашку и чёрный галстук, а на ноги — длинные носки и чёрные туфли.

Видео с показа рэпер выложил в соцсети, подробно показав свой образ и поведение во время шоу. На кадрах он тянул красную резинку, будто тренировал мышцы, занимался с гантелью, выполнял различные упражнения, ел протеиновый порошок и даже предлагал его популярному контент-криэйтору Эмме Чемберлен, сидевшей рядом. „Тяжёлый труд и преданность делу“, — подписал он свой пост.

Пользователи активно комментировали публикацию, многие из них похвалили креативность Кэша. „Я считаю это красивым художественным перформансом и гениальной сатирой над обществом“, — отметил один из комментаторов. „Он всегда главный герой любого показа мод“, — написал другой. „Какой ты уникальный, такой не как все!“ — восхитился третий. Однако нашлись и критики: „Мне нравится творчество, но пытаться быть центром внимания на чужом показе — это немного некрасиво“.

Американский New York Post в заголовке отметил, что Кэш поразил Париж своим странным „обнажённым“ костюм с мускулатурой. В статье рэпера называют модником и описывают его наряд как „trompe l’oeil“ (оптическая иллюзия), из-за которой он казался „очень обнажённым и очень мускулистым“.

Британское издание Daily Mail, напротив, не узнало эстонского рэпера и окрестило его таинственным мужчиной, поднявшим странные костюмы на новый уровень. Они отметили, что издалека могло показаться, будто Кэш был без одежды, а его костюм настолько реалистичен, что даже включал фальшивые соски.

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