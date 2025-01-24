Бывшая секс-работница рассказала о самых странных просьбах клиентов

Элизабет Г., бывшая элитная эскортница, поделилась своими воспоминаниями о двух десятилетиях работы в секс-индустрии. Джи попала в секс-индустрию в возрасте 22 лет. Сначала она работала в салоне эротического массажа, а потом перешла в эскорт. По словам Джи, среди ее клиентов были врачи, юристы и священники. Некоторые из них даже были женаты. Она зарабатывала до £3,000 в день. Элизабет считает свою работу в секс-индустрии „дающей силу“, противопоставляя её традиционным профессиям, где женщины могут сталкиваться с сексуальными домогательствами и низкой оплатой труда.

Одним из самых странных запросов Джи назвала просьбу притворяться беременной. На протяжении сеанса клиент просто гладил ее живот и говорил, что у них будет прекрасный ребенок. Часто мужчины просили ее разыгрывать сценарий секса тети и племянника. Кому-то нравилось, когда Джи делала вид, что она возлюбленная их лучшего друга.

Бывшая секс-работница отметила, что была готова на многое, но с возрастом все чаще отвечала на фантазии клиентов отказом. По словам Джи, некоторые мужчины даже не просили ее об интимной связи, а ждали только того, чтобы их слушали.

В интервью Джи вспомнила и о самом опасном случае из ее работы. Однажды у нее была встреча с группой наркоторговцев, в номере которых были мачете. Джи объяснила, что мужчины не угрожали ей, а она старалась думать только о работе. В итоге все закончилось благополучно.

Несмотря на высокий доход, она всегда оставалась финансово осторожной из-за нестабильности профессии. Предлагая так называемый „опыт подруги“, Элизабет сталкивалась с необычными просьбами клиентов, включая ролевые игры и притворную беременность. В прошлом году она завершила карьеру в секс-индустрии и перешла в сферу недвижимости. Теперь Элизабет активно выступает за включение секс-работы в Закон о равенстве, чтобы обеспечить защиту прав секс-работников.

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