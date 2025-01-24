Рига превращается во Владивосток на этих выходных: из-за съемок корейского боевика в столице Латвии перекрыто движение(5)
С декабря 2024 по март 2025 года в Риге проходят съемки корейского шпионского боевика Humint. В эти выходные жителей столицы снова ожидают ограничения движения в некоторых районах столицы Латвии, пишет Delfi Life. Как ранее стало известно, на время съемок Рига превращается во Владивосток.
Как уже сообщалось, в съемках принимают участие латвийская продюсерская компания Film Angels в сотрудничестве с южнокорейской компанией Filmmakers R&K. Это уже пятое сотрудничество Film Angels с Южной Кореей, в котором принимаю участие более 100 представителей корейской киноиндустрии.
Главный герой фильма Зо, агент Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS), который отправляется в Юго-Восточную Азию для сбора информации о Северной Корее. Наводка надежного информатора по делу о пропаже человека приводит его во Владивосток, но внезапная смерть информатора оставляет Зо мало зацепок для расследования. По прибытии во Владивосток русская мафия оказывается вовлеченной в противостояние между спецслужбами Южной и Северной Кореи.
Художественный фильм продюсирует южнокорейская продюсерская компания Filmmakers R&K, основатель которой, режиссер Рю Сын Ван, известен в мире кино своими боевиками. Так, его фильм „Побег из Могадишо“ стал самым успешным южнокорейским фильмом 2021 года, а премьера его последней картины „Я, палач“ состоялась в 2024 году на 77-м Каннском кинофестивале в программе „Полуночные показы“. „Я не сомневался, что зима в Латвии станет идеальной декорацией для нашего фильма. Кроме того, надежная инфраструктура киноиндустрии, расположение столицы на берегу моря и хорошо сохранившаяся историческая архитектура были важными факторами в нашем решении“, — говорит продюсер компании Filmmakers R&K Джеймс Хен-Сик Ким.
Компания Film Angels, которая с 2002 года занимается производством собственных фильмов (Vogelfrei, Degošais, Homo Novus), сотрудничеством с Литвой, Эстонией и Чехией (Karaļu maiņa, OUT, Suflieris, Aptiekārs Melhiors), а также международными фильмами и рекламными проектами в Латвии, предоставляет съемочные услуги в Латвии. Для Film Angels это уже пятое сотрудничество с Южной Кореей, кроме того, студия успешно сотрудничает в Азии с Японией и Гонконгом, а также имеет множество партнеров в европейских странах. Иво Цеплевичс, руководитель Film Angels, высоко оценивает давнее сотрудничество с азиатскими продюсерами: „Мы очень рады, что снимаем еще один масштабный проект в Латвии и снова в сотрудничестве с азиатскими продюсерами и их командой. Поскольку большинство наших проектов до сих пор были историческими, то экшн-триллер станет новым вызовом“.
Для съемок в Латвию прибыли более 100 представителей корейской киноиндустрии, к которым присоединились столько же латвийских кинопрофессионалов: продюсер Янис Калейс, исполнительный продюсер Катрине Зейле, художник Юргис Красонс, художник по костюмам Катрина Лиепа, ассистент режиссера Кристап Круминьш, художник по свету Том Лочмелис, мастер по оборудованию Отто Розе, менеджер по локациям Эрик Киберманис. Работу каскадеров из Латвии обеспечивает опытная команда Wanted Stunt Squad с координатором Артемом Григорьевым, а подбор актеров и массовки осуществляет агентство Casting Bridge под руководством кастинг-директора Гуниты Гроши.
Проект поддерживает Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) в рамках конкурса софинансирования иностранных фильмов в Латвии из государственного бюджета 2024 года.
Создатели проекта выражают благодарность исполнительному директору города Риги, Департаменту территориального планирования и мобильности Рижской думы и SIA Rīgas satiksme за отзывчивость и сотрудничество в логистике съемок.