Рига превращается во Владивосток на этих выходных: из-за съемок корейского боевика в столице Латвии перекрыто движение

Как уже сообщалось, в съемках принимают участие латвийская продюсерская компания Film Angels в сотрудничестве с южнокорейской компанией Filmmakers R&K. Это уже пятое сотрудничество Film Angels с Южной Кореей, в котором принимаю участие более 100 представителей корейской киноиндустрии.

Главный герой фильма Зо, агент Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS), который отправляется в Юго-Восточную Азию для сбора информации о Северной Корее. Наводка надежного информатора по делу о пропаже человека приводит его во Владивосток, но внезапная смерть информатора оставляет Зо мало зацепок для расследования. По прибытии во Владивосток русская мафия оказывается вовлеченной в противостояние между спецслужбами Южной и Северной Кореи.

Художественный фильм продюсирует южнокорейская продюсерская компания Filmmakers R&K, основатель которой, режиссер Рю Сын Ван, известен в мире кино своими боевиками. Так, его фильм „Побег из Могадишо“ стал самым успешным южнокорейским фильмом 2021 года, а премьера его последней картины „Я, палач“ состоялась в 2024 году на 77-м Каннском кинофестивале в программе „Полуночные показы“. „Я не сомневался, что зима в Латвии станет идеальной декорацией для нашего фильма. Кроме того, надежная инфраструктура киноиндустрии, расположение столицы на берегу моря и хорошо сохранившаяся историческая архитектура были важными факторами в нашем решении“, — говорит продюсер компании Filmmakers R&K Джеймс Хен-Сик Ким.