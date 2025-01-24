ВИДЕО | Рэпер Потап представил новый музыкальный проект Slavic Balagan скандальным клипом про вечеринку с Трампом
Как вы представляете себе афтепати главного политического события современности, за которым, затаив дыхание, наблюдает весь мир? Что бы вы не ответили - версия Slavic Balagan явно превысит ваши ожидания.
Тот самый Slavic Balagan, в имени которого уже кроется фирменный каламбур, - это творческое альтер-эго популярного украинского рэпера Потапа (Алексей Потапенко), некогда покорившего СНГ в дуэте „Потап и Настя“ с ныне женой Настей Каменских. Харизматичный парень в цветастых трениках - квинтэссенция славянского драйва и восточноевропейской культуры, какой её видят жители далеких стран. В комическом, но таком душевном клише - смелость, консерватизм, дух азарта, уличный стиль и вечное празднование жизни.
20 января, в день инаугурации Дональда Трампа, Slavic Balagan презентовал свою дебютную видеоработу „Trumpumpum“, де Эммануэль Макрон, принц Уильям, Олаф Шольц, Илон Маск и многие другие мировые лидеры впервые собираются на самую легендарную вечеринку века, дабы поздравить Дональда Трампа с новым статусом президента. Естественно, под предводительством короля вечеринок Slavic Balagan.
Скандальная премьера успела наделать шума в социальных сетях и информационном пространстве - главные сплетники сети мгновенно начали обвинять Потапа в сотрудничестве с Белым Домом, называя его нового творческого персонажа „проектом Трампа“. Сам же Алексей пока никак не комментировал пересуды, впрочем, обещает, что это только начало.
Напомним, с первого дня полномасштабной войны и нападения России на Украину, Алексей Потапенко занял активную проукраинскую позицию, резко осудил агрессора и перманентно поддерживает свою страну через благотворительные и социальные инициативы.