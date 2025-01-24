Шоубиз
24.01.2025, 20:00

ВИДЕО | Рэпер Потап представил новый музыкальный проект Slavic Balagan скандальным клипом про вечеринку с Трампом

 
Кадр из клипа „Trumpumpum“ - Дональд Трамп, Потап, Эммануэль Макрон и Карл III.
Кадр из клипа „Trumpumpum“ - Дональд Трамп, Потап, Эммануэль Макрон и Карл III.
ФОТО: Erakogu

Как вы представляете себе афтепати главного политического события современности, за которым, затаив дыхание, наблюдает весь мир? Что бы вы не ответили - версия Slavic Balagan явно превысит ваши ожидания.

Тот самый Slavic Balagan, в имени которого уже кроется фирменный каламбур, - это творческое альтер-эго популярного украинского рэпера Потапа (Алексей Потапенко), некогда покорившего СНГ в дуэте „Потап и Настя“ с ныне женой Настей Каменских. Харизматичный парень в цветастых трениках - квинтэссенция славянского драйва и восточноевропейской культуры, какой её видят жители далеких стран. В комическом, но таком душевном клише - смелость, консерватизм, дух азарта, уличный стиль и вечное празднование жизни.

20 января, в день инаугурации Дональда Трампа, Slavic Balagan презентовал свою дебютную видеоработу „Trumpumpum“, де Эммануэль Макрон, принц Уильям, Олаф Шольц, Илон Маск и многие другие мировые лидеры впервые собираются на самую легендарную вечеринку века, дабы поздравить Дональда Трампа с новым статусом президента. Естественно, под предводительством короля вечеринок Slavic Balagan.

Скандальная премьера успела наделать шума в социальных сетях и информационном пространстве - главные сплетники сети мгновенно начали обвинять Потапа в сотрудничестве с Белым Домом, называя его нового творческого персонажа „проектом Трампа“. Сам же Алексей пока никак не комментировал пересуды, впрочем, обещает, что это только начало.

Напомним, с первого дня полномасштабной войны и нападения России на Украину, Алексей Потапенко занял активную проукраинскую позицию, резко осудил агрессора и перманентно поддерживает свою страну через благотворительные и социальные инициативы.

„Потап и Настя“

Потап и Настя Каменских начали работать вместе в 2006 году как дуэт „Потап и Настя“, быстро получив популярность благодаря своим хитам.

В течение многих лет ходили слухи об их романе, но они долго не подтверждали свои отношения. Лишь в 2019 году пара официально объявила о своем браке. Свадьба состоялась 23 мая 2019 года и стала одним из крупнейших событий в украинском шоу-бизнесе тогда.

Уже больше года по сети ходят слухи о возможном пары. Как известно, пара даже не живет вместе. Каменских жила в Мексике, а сейчас приехала на некоторое время в Украину. В то же время Потап успел пожить в нескольких европейских странах, но в последний раз он осел в Болгарии.

Правда, сами музыканты расставание отрицают. В частности, певица и рэпер поздравляют друг друга публично в соцсетях и публикуют архивные романтические фото.

Какое чувство вызвала у вас эта статья?

Радость
Удивление
Интерес
Никакое
Грусть
Злость
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии