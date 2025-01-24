ВИДЕО | Рэпер Потап представил новый музыкальный проект Slavic Balagan скандальным клипом про вечеринку с Трампом

„Потап и Настя“

Потап и Настя Каменских начали работать вместе в 2006 году как дуэт „Потап и Настя“, быстро получив популярность благодаря своим хитам.

В течение многих лет ходили слухи об их романе, но они долго не подтверждали свои отношения. Лишь в 2019 году пара официально объявила о своем браке. Свадьба состоялась 23 мая 2019 года и стала одним из крупнейших событий в украинском шоу-бизнесе тогда.

Уже больше года по сети ходят слухи о возможном пары. Как известно, пара даже не живет вместе. Каменских жила в Мексике, а сейчас приехала на некоторое время в Украину. В то же время Потап успел пожить в нескольких европейских странах, но в последний раз он осел в Болгарии.