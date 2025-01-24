24.01.2025, 18:00
ДО и ПОСЛЕ | Возвращение к естественной красоте: эстонская звезда реалити решила растворить филлеры и показала результат(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Бывшая звезда эстонского реалити-шоу „Дом на пляже“, а ныне блогерка Ада Нелке объявила в социальных сетях, что растворила все филлеры, которые ранее вводила себе в лицо.
В прошлом 29-летняя звезда реалити-шоу довольно откровенно рассказывала о коррекции своей внешности. Например, Ада призналась, что делает инъекции ботокса примерно раз в пять месяцев. „Первый раз я сделала инъекции ботокса в конце своего 24-го года жизни. Я начала колоть ботокс в основном потому, что часто корчу рожи, когда говорю“, - рассказала Ада весной 2023 года.
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