ДО и ПОСЛЕ | Возвращение к естественной красоте: эстонская звезда реалити решила растворить филлеры и показала результат

В прошлом 29-летняя звезда реалити-шоу довольно откровенно рассказывала о коррекции своей внешности. Например, Ада призналась, что делает инъекции ботокса примерно раз в пять месяцев. „Первый раз я сделала инъекции ботокса в конце своего 24-го года жизни. Я начала колоть ботокс в основном потому, что часто корчу рожи, когда говорю“, - рассказала Ада весной 2023 года.