Шоубиз
24.01.2025, 18:00

ДО и ПОСЛЕ | Возвращение к естественной красоте: эстонская звезда реалити решила растворить филлеры и показала результат

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Ада Нелке осенью прошлого года на презентации шоу о путешествиях Андрея Зевакина и Робина Валтинга.
Ада Нелке осенью прошлого года на презентации шоу о путешествиях Андрея Зевакина и Робина Валтинга.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Бывшая звезда эстонского реалити-шоу „Дом на пляже“, а ныне блогерка Ада Нелке объявила в социальных сетях, что растворила все филлеры, которые ранее вводила себе в лицо.

В прошлом 29-летняя звезда реалити-шоу довольно откровенно рассказывала о коррекции своей внешности. Например, Ада призналась, что делает инъекции ботокса примерно раз в пять месяцев. „Первый раз я сделала инъекции ботокса в конце своего 24-го года жизни. Я начала колоть ботокс в основном потому, что часто корчу рожи, когда говорю“, - рассказала Ада весной 2023 года.

Блогерка, у которой 32 000 подписчиков в Instagram, также призналась, что решила прибегнуть к филлерам в губах, чтобы ее нос казался меньше.

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