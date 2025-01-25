Топчик
25.01.2025, 19:46

ФОТО | Прожарка: в Таллинне проходит необычное шоу с бывшим министром финансов Эстонии. Смотрите, кто пришел на мероприятие

 (1)
Mart Võrklaeva röst
Mart Võrklaeva röst
ФОТО: Andres Putting

Вечером в субботу, 25 января, в концертном зале Alexela состоится необычное шоу, главную роль в котором исполнит бывший министр финансов Эстонии Март Вырклаэв. Вместе с ним на сцене появятся много известных жителей нашей страны.

Прожарка - формат юмористического мероприятия, когда на сцене встречается группа влиятельных людей и в забавной, острой, порой беспощадной, но в то же время уважительной манере обсуждают кого-то между собой.

Март Вырклаэв стал первым политиком, согласившимся принять участие в подобном шоу. Ему придется выслушать всё, что скажут о нем приглашенные гости. Высказаться Вырклаэв сможет в самом конце мероприятия.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии