25.01.2025, 19:46
ФОТО | Прожарка: в Таллинне проходит необычное шоу с бывшим министром финансов Эстонии. Смотрите, кто пришел на мероприятие(1)
ФОТО:
Вечером в субботу, 25 января, в концертном зале Alexela состоится необычное шоу, главную роль в котором исполнит бывший министр финансов Эстонии Март Вырклаэв. Вместе с ним на сцене появятся много известных жителей нашей страны.
Прожарка - формат юмористического мероприятия, когда на сцене встречается группа влиятельных людей и в забавной, острой, порой беспощадной, но в то же время уважительной манере обсуждают кого-то между собой.
Уже подписаны?