ФОТО | Возраст — это всего лишь цифра. Памела Андерсон выглядит невероятно сексуально на новой фотосессии

Elle с ней устроили фотосессию. Она выложила несколько снимков и в своем Instagram-аккаунте.

„Самая горячая женщина, которая когда-либо жила“, — отметил один из поклонников под постом.

„Она настоящая икона и легенда“, — похвалил другой.

Фотографии разлетелись по медиа по всему миру.

„Памела демонстрирует свои бесконечные ноги“, — восхищается британская газета The Sun, описывая её стройные ноги.

Год назад появилась новость, что Памела собирается отказаться от макияжа. Однако, судя по всему, ради фотосессии она все-таки побывала в кресле визажиста.

Десятилетия назад Памела привлекла к себе большое внимание благодаря сериалу „Спасатели Малибу“. Хотя её считали не слишком талантливой актрисой, её слава больше основывалась на её внешней красоте, чем на актёрских навыках.

Сейчас же ситуация изменилась.

Она исполнила главную роль в фильме „Последняя танцовщица“, который получил множество положительных отзывов. Хотя её не номинировали на „Оскар“, она стала претенденткой на „Золотой глобус“ в категории „Лучшая женская роль“.

Её героиня — стареющая танцовщица, которой грозит потеря работы. В интервью Памела отмечала, что хотела доказать, что она серьезная актриса. Она сделала всё возможное, чтобы справиться с ролью.

Что касается внешности, актриса заявила, что больше не боится стареть и выглядеть соответственно своему возрасту.

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