Несгибаемая Меган: король Чарльз дал своей невестке любопытное прозвище

Король Чарльз III, еще будучи принцем Уэльским, дал Меган Маркл необычное прозвище, которое характеризовало ее сильный характер. Британский принц увидел в свое невестке стойкость, упорство и умение сохранять хладнокровие в сложных ситуациях, поэтому назвал ее „вольфрамовой“. Об этом 26 января сообщили в Daily Mirror.

Меган Маркл не раз становилась объектом обсуждений в СМИ, но Чарльз, похоже, видел в ней нечто большее. Источники из дворца сообщили журналистам, что принц увидел в Меган сильный характер, который он считал важным для своего сына Гарри. По словам инсайдера, будущий король восхищался, что Меган могла помочь Гарри „обрести внутренний стержень“. Поэтому такое прозвище стало выражением уважения к ее „несгибаемой природе и яркости“.

Авторы публикации пишут королевские особы известны тем, что дают друг другу прозвища в кругу своей семьи и Меган Маркл не стала исключением. При этом есть сведения, что Чарльз восхищался тем, как она справляется с давлением, и считал, что ее твердость придаст силы и „мягкотелому“ принцу Гарри.

„Она такая умная и такая милая. Она делает Гарри счастливым. Мы не можем ею налюбоваться“, — сказал как-то своим друзьям будущий король.

Однако с тех пор, как Меган и Гарри покинули королевскую семью в 2020 году, их жизнь подвергается постоянному вниманию СМИ. Недавно в статье Vanity Fair, опубликованной под названием „Внутри больших бизнес-амбиций принца Гарри и Меган Маркл“, утверждалось, что их отношения сталкиваются с трудностями. В статье говорилось, что принц чувствует себя комфортно, когда его супруга выступает в роли главного кормильца.

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