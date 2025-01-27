А в Таллинн приедет? Макс Барских неожиданно взял паузу в концертной деятельности и назвал причину(1)
Украинский певец Макс Барских неожиданно объявил о паузе концертной деятельности.
Об этом артист рассказал украинскому СМИ, а также раскрыл причину такого решения. Дело в том, что исполнитель хочет полностью погрузиться в творчество и вернуться к тому, над чем начал работать еще до начала полномасштабного вторжения. В частности, Макс Барских уже весной планирует выпустить англоязычный альбом. Артист обещает немало сюрпризов для поклонников.
„Надеюсь расширить горизонт. Работаю над новым англоязычным альбомом, начало которого вы сможете услышать весной. Над ним я работал очень давно, даже еще до войны, потом поставил его на паузу и занялся украиноязычными песнями, а также переводами. И сейчас я наконец-то возвращаюсь к работе, и там будет много сюрпризов“, – поделился исполнитель.
Певец также рассказал о внутренних трансформациях, которые произошли в нем. По словам Макса Барских, он стал больше ценить близких ему людей – семью и друзей. А также исполнитель теперь больше верит в свои силы, что также дает ему стимул упорнее работать.
„Произошло много перемен в себе. Начал ценить маленькие мелкие моменты: семью, друзей, людей вокруг. Я думаю, что это самая главная трансформация. Я также стал больше верить в себя и пытаться работать всегда“, — отметил артист.