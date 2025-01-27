А в Таллинн приедет? Макс Барских неожиданно взял паузу в концертной деятельности и назвал причину

Об этом артист рассказал украинскому СМИ, а также раскрыл причину такого решения. Дело в том, что исполнитель хочет полностью погрузиться в творчество и вернуться к тому, над чем начал работать еще до начала полномасштабного вторжения. В частности, Макс Барских уже весной планирует выпустить англоязычный альбом. Артист обещает немало сюрпризов для поклонников.

„Надеюсь расширить горизонт. Работаю над новым англоязычным альбомом, начало которого вы сможете услышать весной. Над ним я работал очень давно, даже еще до войны, потом поставил его на паузу и занялся украиноязычными песнями, а также переводами. И сейчас я наконец-то возвращаюсь к работе, и там будет много сюрпризов“, – поделился исполнитель.

Певец также рассказал о внутренних трансформациях, которые произошли в нем. По словам Макса Барских, он стал больше ценить близких ему людей – семью и друзей. А также исполнитель теперь больше верит в свои силы, что также дает ему стимул упорнее работать.

„Произошло много перемен в себе. Начал ценить маленькие мелкие моменты: семью, друзей, людей вокруг. Я думаю, что это самая главная трансформация. Я также стал больше верить в себя и пытаться работать всегда“, — отметил артист.

Суперзвезда Макс Барских выступит на Õllesummer 25 Орагнизаторы Õllesummer анонсировали выступление Макса Барских в Таллинне летом 2025 года. „Горячая звезда украинской и всей славянской музыкальной сцены Макс Барских выступит 31 июля 2025 года на Таллинском Певческом поле, фестивале Õllesummer. Певец уже более десяти лет постоянно находится на вершине музыкальных чартов благодаря своим зажигательным танцевальным хитам и впечатляющим шоу, и является очень востребованным исполнителем для живых выступлений“, – писали в анонсе представители Õllesummer.

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