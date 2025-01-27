Рэпера Моргенштерна объявили в розыск, ему грозит до двух лет колонии

„Следователем было принято решение об объявлении фигуранта в федеральный и межгосударственный розыск“, - уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что расследование уголовного дела по части 2 статьи 330.1 УК РФ, возбужденного в отношении музыканта, продолжается.

В мае 2022 года Минюст РФ признал Моргенштерна иностранным агентом . А в январе 2025-го СК РФ предъявил ему обвинение в нарушении закона об иноагентах. По этой статье ему может грозить до двух лет колонии.

Также, буквально неделю назад, стало известно, что в рамках дела о неисполнении обязанностей „иноагента“ арестован земельный участок и дом Алишера Моргенштерна в Подмосковье, а также несколько нежилых объектов.

Как пишут Telegram-каналы, у Моргенштерна есть загородный дом площадью 809 квадратных метров в подмосковной деревне Леоново с участком и гаражом, которые он приобрел в ипотеку в 2021 году. Кроме того, по данным каналов, в собственности у музыканта - три помещения в МФК „Александрия“ на Бакунинской улице в Москве общей площадью 161 квадратный метр, купленные им в 2023 году уже после отъезда из РФ.

Рэпер Алишер Моргенштерн, на фоне всех новостей вышел на связь и прокомментировал новость о наложенном аресте на российское имущество. Артист в привычной для себя манере высказался о решении властей РФ.

В своем Telegram-канале Алишер отметил, что об аресте имущества узнал из новостей. Рэпер пошутил, что дом ни в чем не виноват.

„Вчера еще проснулся от новости, что дом арестовали... Его-то за что? Что он сделал, не понимаю. Минус два ляма баксов и горсть таблеток на завтрак. Настроение супер. Год начался замечательно“, - написал Моргенштерн.

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