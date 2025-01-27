Не пропустите! В квартале Ротерманни наступление года Змеи встретят грандиозным шоу

„Главная идея постановки – трансформация, движение в новое и неизвестное с целью оставить прошлое позади. Шоу, вдохновленное мотивами китайской традиции, будет представлено в современном ключе, – рассказал Ингмар Йыэла. – С небес спустится главный герой прошлого года – Дракон, чтобы мы могли выразить ему благодарность. Затем световое шествие направится к открывающейся скульптуре Змеи, чтобы поприветствовать ее и совместно благословить. Это – движение навстречу новому, яркому, ослепительному и, возможно, еще более светлому году“.

В честь празднования нового года эстонские художники Калле Прууден и Яанус Арна (HN STEEL) вручную изготовят 2,5-метровую скульптуру Змеи весом в несколько сотен килограммов. Символическая скульптура останется на центральной площади Ротерманни на весь год.

„Скульптура передает сущность Змеи – спокойствие, хитрость, подвижность, где важную роль играет созданная формой композиция, – отметил исполнительный директор HN STEEL Калле Прууден. – В активном состоянии Змея очень подвижна, образуя интересные формы. Скульптура создана так, чтобы передать как ее динамичность, так и самую суть. Материалом послужили листы нержавеющей стали, которые имитируют „кожу“ Змеи, оставляя при этом впечатление ажурности и легкости“.

На сцене выступят артисты Utopia Entertainment: Марлеэн Йыэла, Симоона Пеэнсалу, Лийса Хумонен, Лоретта Каарт, Элийсабель Йыэла. На барабанах Тайко сыграют Хеле-Рийн Уйб-Пахель, Марилин Капрей, Катрин Саали Саул.

Наступающий 29 января год Змеи продлится до 16 февраля 2026 года.

Квартал Ротерманни с его уникальной архитектурой представляет собой ориентированную на пешеходов среду без автомобилей, где каждый момент имеет значение, будь то наслаждение едой в одном из кафе или ресторанов, шопинг или вдохновение не имеющей аналогов смелой архитектурой квартала или поп-культурой.

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