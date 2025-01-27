ВИДЕО | Какая милая пара! Эстонский рэпер Томми Кэш развлекался в Париже со своей русской красавицей-невестой

Хотя Томми Кэш (33) не показывает Полину в своих социальных сетях, но на ее странице в TikTok есть несколько видео с рэпером. Красавица-модель Полина Грибанова в своих видео называет рэпера своим бойфрендом.

Находясь в Париже, Полина также выложила несколько видеороликов в TikTok. Одно из них стало вирусным и на момент написания статьи набрало 1,4 миллиона просмотров и более 174 000 лайков. В юмористическом ролике показана пара, путешествующая по Парижу, которая предпочитает проводить время в гостиничном номере, а не исследовать столицу Франции.

Поскольку видео стало вирусным, оно дошло и до тех, кто даже не подозревает о существовании Томми Кэша. В комментариях говорится, что мужчина на видео очень похож на одного из самых популярных актеров кино - Тимоти Шаламе.

Об отношениях Томми и Полины впервые стало известно весной 2024 года. Однако на тот момент ходили слухи, что пара уже давно вместе.

Как ранее писал Delfi, выступавшие вместе и сотрудничавшие рэперы Томми Кэш и Йост Клейн, дисквалифицированный на прошлогоднем „Евровидении“, появились на показе осенне-зимней коллекции 2025 года дизайнера Вальтера Ван Бейрендонка, прошедшего в рамках Парижской недели моды, в одной рубашке на двоих. На одной её стороне был изображён Миньон, а на другой — Губка Боб Квадратные Штаны.

Два года назад Кэшу удалось произвести фурор на весенней Неделе моды в Париже — о необычном наряде рэпера писали даже британские и американские таблоиды. Тогда он выбрал костюм телесного цвета, который создавал впечатление, будто он обнажён. На самом деле костюм был выполнен так, что имитировал тело обнажённого мужчины с прорисованными мышцами, кубиками пресса и даже сосками

Под костюм Кэш надел белую рубашку и чёрный галстук, а на ноги — длинные носки и чёрные туфли.