ВИДЕО | Какая милая пара! Эстонский рэпер Томми Кэш развлекался в Париже со своей русской красавицей-невестой
Главный фаворит эстонского песенного конкурса Eesti Laul Томми Кэш, который может получить шанс представить Эстонию на „Евровидении“, провел прошлую неделю в столице Франции, Париже. Хотя рэпер попал на страницы международных СМИ вместе с голландским участком „Евровидения“ Йостом Клейном, на самом деле эстонца сопровождала в Париже его невеста Полина.
Хотя Томми Кэш (33) не показывает Полину в своих социальных сетях, но на ее странице в TikTok есть несколько видео с рэпером. Красавица-модель Полина Грибанова в своих видео называет рэпера своим бойфрендом.
Находясь в Париже, Полина также выложила несколько видеороликов в TikTok. Одно из них стало вирусным и на момент написания статьи набрало 1,4 миллиона просмотров и более 174 000 лайков. В юмористическом ролике показана пара, путешествующая по Парижу, которая предпочитает проводить время в гостиничном номере, а не исследовать столицу Франции.
Поскольку видео стало вирусным, оно дошло и до тех, кто даже не подозревает о существовании Томми Кэша. В комментариях говорится, что мужчина на видео очень похож на одного из самых популярных актеров кино - Тимоти Шаламе.
Об отношениях Томми и Полины впервые стало известно весной 2024 года. Однако на тот момент ходили слухи, что пара уже давно вместе.
Как ранее писал Delfi, выступавшие вместе и сотрудничавшие рэперы Томми Кэш и Йост Клейн, дисквалифицированный на прошлогоднем „Евровидении“, появились на показе осенне-зимней коллекции 2025 года дизайнера Вальтера Ван Бейрендонка, прошедшего в рамках Парижской недели моды, в одной рубашке на двоих. На одной её стороне был изображён Миньон, а на другой — Губка Боб Квадратные Штаны.
Два года назад Кэшу удалось произвести фурор на весенней Неделе моды в Париже — о необычном наряде рэпера писали даже британские и американские таблоиды. Тогда он выбрал костюм телесного цвета, который создавал впечатление, будто он обнажён. На самом деле костюм был выполнен так, что имитировал тело обнажённого мужчины с прорисованными мышцами, кубиками пресса и даже сосками
Под костюм Кэш надел белую рубашку и чёрный галстук, а на ноги — длинные носки и чёрные туфли.
Видео с показа рэпер выложил в соцсети, подробно показав свой образ и поведение во время шоу. На кадрах он тянул красную резинку, будто тренировал мышцы, занимался с гантелью, выполнял различные упражнения, ел протеиновый порошок и даже предлагал его популярному контент-криэйтору Эмме Чемберлен, сидевшей рядом. „Тяжёлый труд и преданность делу“, — подписал он свой пост.
Пользователи активно комментировали публикацию, многие из них похвалили креативность Кэша. „Я считаю это красивым художественным перформансом и гениальной сатирой над обществом“, — отметил один из комментаторов. „Он всегда главный герой любого показа мод“, — написал другой. „Какой ты уникальный, такой не как все!“ — восхитился третий. Однако нашлись и критики: „Мне нравится творчество, но пытаться быть центром внимания на чужом показе — это немного некрасиво“.