„Жаль, что приходится говорить об этом“. Как Латвия отказалась выдать Артура Смольянинова по запросу суда РФ (а могла выдать?)
„Государство, где находится заочно арестованный в России актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), отказало российским следователям в правовой помощи“, - объявило агентство РИА Новости. Новость совпала с релизом новой песни группы Смольянинова cheLovek „Никому (Остановите войну)“. Не скрывающий своего нахождения в Латвии актер рассказал Delfi, что он об этом думает, и пригласил всех желающих сняться в его новом клипе (полная инструкция прилагается).
На днях российские пропагандистские СМИ забили тревогу: „Москва направляла запрос о правовой помощи и предоставлении информации“, а „компетентные органы иностранного государства отказали в запросе“. Уточнили: „актер заочно арестован по статьям о возбуждении ненависти и вражды, а также о распространении фейков об армии России“.