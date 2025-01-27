Анастасия Коваленко-Кылварт рассказала о браке с Михаилом Кылвартом: „Одно время был напряженный период“

У политика спросили, нет ли таких ситуаций в ее семейной жизни, когда муж в два часа ночи говорит: „Я слышу, что ты не спишь. Что же мы будем делать с этой Нарвой?“. „Дома мы стараемся как можно меньше говорить о политике“, - отрезала Анастасия и добавила, что иногда им даже это удается.

„У нас так много совместных встреч в течение дня, мы так часто общаемся днем, что вечером нам не нужно отдельно говорить о политике. Роли однопартийца и супруга до сих пор удавалось... если и не совсем разделять, то одно другому все же не мешало“, - пояснила она.

„Конечно, одно время был напряженный период, но сейчас в Центристской партии совершенно другое время, и Центристская партия на самом деле очень, очень сильна. Наша действительно небольшая группа очень сплоченная и очень трудолюбивая. Все законопроекты, которые мы инициируем, как много мы выступаем, насколько мы активны - это можно увидеть и в рейтингах“, - добавила Коваленко-Кылварт.

Она также рассказала, что вместе с мужем ходила на службу в Собор Александра Невского, после того епископ Даниил стал ее главой.

Как ранее писал Delfi, в марте 2022 года стало известно, что экс-мэр Таллинна и председатель Центристской партии Михаил Кылварт (47), который держал свою личную жизнь в строжайшем секрете, вступил в брак с соратницей по партии и бывшей мотогонщицей Анастасией Коваленко (32). После свадьбы Анастасия взяла себе новую фамилию - Коваленко-Кылварт.

Как и можно было предполагать, Коваленко и Кылварта свела вместе работа. Михаил Кылварт старше своей супруги на 14 лет. Он приметил ее еще несколько лет назад в Таллиннском горсобрании, когда он был председателем, а она членом.

„Забавно, что мы очень долго вообще не общались и не обменялись ни одним словом. Прошло довольно много времени, прежде чем мы первый раз официально начали ближе общаться“, - вспоминает в интервью Коваленко-Кылварт.

Девушка признается, что и предположить не могла, что такой важный политик, как Кылварт, мог ей интересоваться. „Я и подумать не могла, что такой интересный молодой человек может быть еще неженатым“, - призналась она.

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