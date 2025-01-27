В Fotografiska открылась персональная выставка легендарного спортивного фотографа Лембита Пеэгеля
2025 год, когда Таллинн носит титул Спортивной столицы Европы, начинается в Fotografiska с открытия выставки „В отражении Пеэгеля“, на которой представлены работы легенды эстонской спортивной фотожурналистики Лембита Пеэгеля. Это первая персональная выставка фотографа. На ней можно увидеть многие ранее не публиковавшиеся снимки из его огромной коллекции. Выставка работает с 24 января по 18 мая.
Выставка „В отражении Пеэгеля“ знакомит с творчеством спортивного фотографа Лембита Пеэгеля. Его яркие работы повествуют об истории эстонского спорта 1970–1990-х годов и некоторых более поздних знаковых событиях. Долгое время Пеэгель, страстно влюбленный в спорт, снимал на добровольных началах в свободное от основной работы время. Он обладает редким даром отображать в одной фотографии всю красоту, боль и магию спорта — неудивительно, что его снимки стали частью нашего культурного кода.
На представленных на выставке работах запечатлены важные исторические моменты и сильные эмоциональные переживания, которые Пеэгель благодаря своей решительности и молниеносной реакции смог мастерски передать. Сделанные в советское время черно-белые фотографии спортивных соревнований и массовых мероприятий соседствуют со снимками, на которых развеваются сине-черно-белые флаги и люди празднуют первые после восстановления независимости победы эстонских спортсменов на Олимпийских играх. Те победы придали людям уверенности и сил, столь необходимых для строительства нового государства. На выразительных снимках Пеэгеля оживает прошлое разных видов спорта: от шахмат и футбола до бокса и легкой атлетики.
Влияние Лембита Пеэгеля на нашу культуру невозможно переоценить, и организация персональной выставки играет важную роль в сохранение его наследия, которое до сих пор не демонстрировалось широкой публике. В Fotografiska выставлено около 50 работ.
Выставку курирует команда музея и Лембит Пеэгель в сотрудничестве с Эстонским музеем спорта и Олимпийских игр и популяризаторами спорта Аре Алтрая и Пеэтером Кеэком.
„Работать с архивом Лембита Пеэгеля было очень интересно и крайне сложно: мы имеем дело с огромным наследием, жемчужиной отечественной спортивной журналистики, и это вызывает чувство уважения и благоговения. Концепция выставки родилась в результате длительной работы с негативами и долгих бесед с Лембитом. Мы хотим, чтобы благодаря аналоговым фотографиям, выполненным на высоком художественном уровне и сочетающим юмор и патетику, публика почувствовала ту атмосферу, которая в прошлом царила в спорте“, — прокомментировала историю создания выставки соосновательница и руководительница выставочных проектов Fotografiska Маарья Лоорентс.
Лембит Пеэгель (род. 1936) начал увлекаться спортом в 1950-е годы, записавшись в секцию бокса. Занятия боксом заложили хороший фундамент для профессии фотографа: научили его лучше понимать спорт, развили концентрацию и скорость реакции. Фотографировать спортивные мероприятия Пеэгель стал в начале 1960-х. Трамплином для молодого фотографа послужила работа в популярнейшем в советской Эстонии издании Spordileht. Из юного боксера Лембит превратился в многопрофильного спортивного фоторепортера, чье имя значится на многих снимках той эпохи.
В коллекции Пеэгеля около 600 000 негативов, вместе с цифровыми фотографиями его архив насчитывает порядка миллиона кадров. Фотографа до сих пор можно увидеть снимающим важные спортивные мероприятия.
Fotografiska подготовил обширную программу мероприятий, которые знакомят с разными аспектами выставки „В отражении Пеэгеля“: некоторые из них предлагают освежить свои знания по истории эстонского спорта и вспомнить ее самые яркие моменты, другие — поговорить на непростые темы, связанные с современным спортом и уровнем физической культуры в обществе.
„“В отражении Пеэгеля“ — это попытка поместить спорт в рамки, ограничить его пространством выставочного зала. Суть спорта в том, чтобы преодолеть себя и расширить свои границы. Занятия спортом развивают различные навыки, улучшают самочувствие и помогают сохранять здоровье. Fotografiska хочет внести свой вклад в общественную дискуссию на связанные со спортом темы. Какие-то вещи в спорте воодушевляют, какие-то фрустрируют, но стремление к постоянному движению могло бы быть естественной частью жизни любого человека, вне зависимости от его возраста, предыдущего опыта и рода деятельности“, — рассказала о задачах выставки соосновательница и исполнительный директор Fotografiska Маргит Аасмяэ.
В феврале пройдут следующие экскурсии: 5 февраля в 18:00 о выставке расскажет фотограф Ярек Йыэпера, 16 февраля в 16:00 мы поговорим с Алларом Леванди и Тийтом Каруксом о роли Тартуского марафона в истории эстонского спорта, 27 февраля в 18:00 экспозицию можно будет посетить в сопровождении Каареля Антонса и Йоханнеса Ведру из Эстонского музея спорта и Олимпийских игр.
Проведение выставки поддерживают Sportland, NIKE, Эстонский музей спорта и Олимпийских игр, Põhjala Brewery, проект „Таллинн — спортивная столица Европы-2025“, Rotermann, GRAM Wellness Drink, Fifaa и Forus.