В Fotografiska открылась персональная выставка легендарного спортивного фотографа Лембита Пеэгеля

Выставка „В отражении Пеэгеля“ знакомит с творчеством спортивного фотографа Лембита Пеэгеля. Его яркие работы повествуют об истории эстонского спорта 1970–1990-х годов и некоторых более поздних знаковых событиях. Долгое время Пеэгель, страстно влюбленный в спорт, снимал на добровольных началах в свободное от основной работы время. Он обладает редким даром отображать в одной фотографии всю красоту, боль и магию спорта — неудивительно, что его снимки стали частью нашего культурного кода.

На представленных на выставке работах запечатлены важные исторические моменты и сильные эмоциональные переживания, которые Пеэгель благодаря своей решительности и молниеносной реакции смог мастерски передать. Сделанные в советское время черно-белые фотографии спортивных соревнований и массовых мероприятий соседствуют со снимками, на которых развеваются сине-черно-белые флаги и люди празднуют первые после восстановления независимости победы эстонских спортсменов на Олимпийских играх. Те победы придали людям уверенности и сил, столь необходимых для строительства нового государства. На выразительных снимках Пеэгеля оживает прошлое разных видов спорта: от шахмат и футбола до бокса и легкой атлетики.

Влияние Лембита Пеэгеля на нашу культуру невозможно переоценить, и организация персональной выставки играет важную роль в сохранение его наследия, которое до сих пор не демонстрировалось широкой публике. В Fotografiska выставлено около 50 работ.

Выставку курирует команда музея и Лембит Пеэгель в сотрудничестве с Эстонским музеем спорта и Олимпийских игр и популяризаторами спорта Аре Алтрая и Пеэтером Кеэком.