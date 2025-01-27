Спор закрыт: ученые назвали идеальный размер члена

Ученые из Нью-Мексико и Калифорнийского университета выбрали 75 женщин-добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет и представили им 33 модели членов, распечатанных на 3D-принтере. Все, что нужно было сделать, — выбрать идеальный размер члена. В результате тем самым оказался 16 см.

Тем не менее, когда в этом исследовании у женщин спрашивали размер члена, идеально подходящий для секса на одну ночь, представительницы прекрасного пола называли 16,3 см. Для долгосрочных же отношений желаемая величина составляла 16 см и 12 см в обхвате.

Размер члена, конечно, имеет значение, но гораздо важнее умение доставить удовольствие партнерше. В наше время есть множество секс-игрушек и техник, которые помогут довести партнершу до оргазма, поэтому переживать о размерах своего „прибора“ не стоит. Отметим, что 85% женщин из британского исследования считают член своего спутника идеальным, что еще раз доказывает, что куда важнее практические навыки, чем его длина.

Как ранее писал Delfi, эксперты NowPatient потратили немало усилий, чтобы создать статистику среднего пениса и понять, в каких странах его размер наибольший, а также исследовать тенденцию изменения среднего размера, в какую сторону колеблются изменения с течением времени.

Считается, что у суданских мужчин самые большие члены в мире, средняя длина эрегированного члена – 18 см. За ними следуют мужчины из Демократической Республики Конго, их средняя длина – чуть менее 18 см. Эквадор занимает третье место со средней длиной мужского пениса в 17,6 см. А вот в Таиланде самый маленький средний размер пениса в мире, ведь в эрегированном состоянии – это 9,4 см. Камбоджа и Непал заняли чуть более высокое место, со средним показателем в 9,8 см и 9,9 см.

В среднем размер пениса в 2022 году составлял 13,3 см, а вот уже в 2024 году эта цифра составляет – 16,9 см.