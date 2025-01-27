Поздравляем! Известная актерская пара Лаура и Прийт Выйгемаст снова станут родителями

У них уже есть один общий ребенок, дочь Лууле Эллен, родившаяся в январе 2022 года. Теперь же Прийт Выйгемаст подтвердил журналу Kroonika, что Лаура действительно ждет еще одного ребенка. На каком сроке находится беременность и будет ли это мальчик или девочка, мужчина уточнять не стал.

Пара также занята работой. В настоящее время Выйгемасты работают над спектаклем „Новенькая“ в театре Угала. Лаура и Прийт перед камерой долго говорили о нем, говорится в сообщении театра. На видео можно увидеть, что у Лауру уже виден округлившийся живот

У Прийта есть дочь Ловийзе и сын Леннарт от предыдущего брака с Эвелин Выйгемаст.

Актеры Прийт Выйгемаст и Лаура Калле впервые были замечены вместе на публике осенью 2020 года на премьере шпионского триллера „О2“. Они сблизились во время репетиций мюзикла „Однажды“, премьера которого состоялась в театре Угала в начале 2019 года. Лаура и Прийт сыграли главных героев. Конечно, взаимная симпатия и склонность сыграли свою роль в поиске друг друга, но мюзикл, основанный на художественном фильме Джона Карни, несомненно, также был направляющим фактором - ведь это история об одиночестве, страсти и надежде.

Актеры поженились 23 июня 2024 года. Информация о свадебном торжестве все же попала в журнал Kroonika незадолго до события. Помолвка пары также оставалась скрытой от СМИ и всплыла только в этом году, хотя Лаура была запечатлена с обручальным кольцом на пальце прямо на обложке журнала Anne & Stiil в марте позапрошлого года. Пара сказала друг другу „да“ на прекрасном острове Найссаар, а на свадьбе присутствовали многие известные эстонские актеры.

Прийт развелся со своей предыдущей женой, Эвелин Выйгемаст, в 2016 году. Они по-прежнему хорошо ладят. „Есть разные решения, как людям, у которых есть совместные дети, продолжать жить после конца сожительства. Мы всегда считали, что жить дальше гораздо легче, если мы общаемся друг с другом“, - говорит Прийт.

В интервью журналу Anne & Stiil он сказал о двух своих старших детях: „Моря лучшая компания. Я не должен говорить, что мне все равно, какие оценки они получают в школе, но я счастлив видеть, что они выросли чуткими людьми“.

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