ФОТО | „Переезд в Эстонию дал мне полную свободу в творчестве“. В Ласнамяэ открылась выставка двух художников, покинувших СССР

Выставка работ художников, в разное время покинувших Советский Союз и продолживших свой творческий путь в Париже и Таллинне, пытается ответить на вопрос о том, в какой степени на ход творчества двух художников, сформировавшихся в схожем культурном пространстве и схожем политическом климате, влияет их жизненный путь.

„Янкилевский когда-то сказал: „Если бы я действовал в маленькой стране, мое искусство было бы иное“. Вот, пожалуйста, тут иное искусство от Валерия Виноградова, у которого и характер и понятие жизни и самовыражения очень разные“, - отметила куратор выставки Тамара Луук.

В интервью RusERR Валерий Виноградов отметил, что переезд в Эстонию дал ему больше свободы в творчестве.

„Я приехал из Москвы, где я окончил художественное училище, там были очень строгие правила: шаг влево, шаг в право нельзя было сделать, только писать так, как было рекомендовано. И когда я приехал сюда, поступил в ERKI, меня поразило то, что здесь была полная свобода действий - делай что хочешь, уже тогда, в Советское время“, - рассказал художник Виноградов.

Владимир Янкилевский — художник-нонконформист, работавший в России в 1960–1980-х годах, входивший в тот же круг единомышленников, что и Юло Соостер, Илья Кабаков, Юрий Соболев, Эрнст Неизвестный и Эдуард Штейнберг. Их объединял поиск художественного языка, отличного от официального социалистического реализма, языка, более соответствующего времени и дающего простор для самовыражения художника. Владимир Янкилевский родился в Москве в 1938 году. В 1989 году он уехал из Советского Союза в Нью-Йорк, а несколько лет спустя — в Париж, где и прожил до конца своих дней. В настоящее время значительная часть его работ находится в собраниях европейских, американских и российских музеев, а также частных фондов и коллекционеров. На таллиннской выставке будут представлены работы из трех частных собраний, в том числе из семейной коллекции.