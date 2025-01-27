Культура
27.01.2025, 15:30

Tallinn Music Week объявил музыкальную программу фестиваля этого года со 175 артистами. Вот полный список исполнителей

 
Vera Vice
Vera Vice
ФОТО: TMW

175 артистов из 39 стран, в том числе 76 из Эстонии, заявлены в качестве участников музыкальной программы международного фестиваля музыки и городской культуры Tallinn Music Week (TMW), который пройдет с 3 по 6 апреля в Таллинне. До 31 января фестивальные абонементы продаются по сниженной цене!

Фестиваль новой музыки и передовых идей TMW 2025 пройдет этой весной уже в 17-й раз. Музыкальная программа мероприятия, входящего в тройку крупнейших шоукейс-фестивалей в Европе, пройдет с 3 по 5 апреля в таллиннских клубах и на различных концертных площадках Творческого городка Теллискиви, Ноблесснера, Копли и Каламая. Межжанровая программа включает в себя местные музыкльные тенденции, финно-угорские традиции, мировой диджипопа, джаз, современную и хоровую музыку, метал, фьюжн и многое другое.

На 28 шоукейсах фестиваля выступят артисты со всей Европы, из Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Африки и Австралии. Больше всего иностранных исполнителей, а именно 22, заявлено из Финляндии, за ней следуют Великобритания с 10, Швеция с 9 и Канада, Франция, Германия, Латвия и Литва с 6 артистами.

Особое внимание TMW уделяет презентации нынешнего состояния эстонской музыки и артистов, звезды которых зажгутся уже завтра. Для участия в программе были утверждены 76 отечественных музыкантов, в том числе дримпоп-группа Night Tapes, которая только что выиграла престижную награду Music Moves Europe на фестивале ESNS в Нидерландах, и новатор в области аккордеона Тууликки Бартосик, который также успешно выступил на ESNS вместе с супергруппой The Rocket, созданной на базе трио шведского джазового гуру Сванте Сёдерквиста. Среди других участников историй успеха эстонского музыкального экспорта в программу также входят Puuluup, Мари Калкун и Duo Ruut, которые гастролируют по всему миру в качестве фолк-флагманов, Ajukaja & Март Ави, Kitty Florentine и Vera Vice, авторитетные имена в области электроники и арт-попа, а также виртуозы вокального джаза Estonian Voices и Motovilov Trio, на чью музыку обратили внимание представители звукозаписывающей компании Warner Classic.

Из числа современных законодателей трендов местной музыкальной сцены в программе значатся: разносторонний продюсер boipepperoni, пикантная квир-поп-сенсация Valge Tüdruk, переизобретатель поп-соула Haldi & ans Flamingo, новый голос RnB и хауса INGA, финалистка Eesti Laul Марта Лотта, представлявшая Эстонию на конкурсе песни „Евровидение“ ALIKA, блуждающий от спального панка до авантюрного джаз-фьюжна Borm Bubu, хор Põhjakõla со специальной программой европейской хоровой музыки, победитель композиторского конкурса Уно Найссоо Микк Каасик и Kännu Peal Käbi, скрестивший в своих песнях все уральские языки.

Night Tapes, Puuluup, Ajukaja & Март Ави, Estonian Voices, INGA и Valge Tüg были номинированы на Эстонскую музыкальную премию за свои прошлогодние работы.

Среди известных зарубежных исполнителей музыкальной программы TMW 2025 значатся шведско-американский кантри-ветеран Энтони Миллс, который гастролировал с Гарри Белафонте, Эми Уайнхаус и KRS-One, проект отца финского инди П.К. Керянена The Moontwins, берлинский авангардный дуэт hackedepicciotto, гвинейский мастер афро-попа и джаза Абдулай Куяте и валлийская звезда электропопа Ани Гласс. В список известных исполнителей также входят отмеченная многочисленными наградами французская разнопланово талантливая артистка Annael, палестинский музыкант и гражданский активист Башар Мурад, Vulva Voce из Великобритании, сочетающая в своем творчестве фолк, современную музыку и танцевальные биты, электронная джазовая группа Salome из Германии, тайваньская группа Outlet Drift, вдохновленная песнями коренного народа ами, чешская нойз-рок-группа sinks. Также можно увидеть шесть иностранных артистов, выступивших на шоукейс-фестивале ESNS в этом году, в том числе норвежский дрим-поп-проект Yndling, словацкую пост-панк-группу Berlin Manson и трио арт-поп-визионеров Lucy Dreams, в котором вместе с двумя австрийцами выступает искусственный талант Lucy.

Музыкальные вечера курируют опытные соорганизаторы TMW, а также несколько новичков. Под руководством Таллинна, города музыки ЮНЕСКО, в рамках программы TMW впервые пройдет шоукейс Sounds of the Cities, который соберет выдающихся артистов из музыкальных городов всего мира. Впервые в создании программы принимают участие шведская платформа для презентации новых талантов ÅÄÖ…Sounds Swedish и самый горячий новый звукозаписывающий лейбл Эстонии Kurvad Uudised. Дебютантами TMW также являются Roots Session, которые представят американскую корневую музыку, музыкальная компания 360° Backstage Records, а также столичная серия мероприятий Dreamscape и Reivile Minuga, представляющие экспериментальную электронику и танцевальную музыку соответственно.

Специальные музыкальные шоукейсы организуют Вильяндиский фестиваль фольклорной музыки, кочующий фестиваль Võnge и ведущий музыкальный фестиваль Ида-Вирумаа Station Narva. Свой вклад в программу TMW внесут Эстонская хоровая ассоциация, Эстонский союз джаза, Учреждение Фенно-Угрия, Ассоциация тяжелой музыки и другие организации. В программе также значатся популярная вечеринка от Funk Embassy, фолктроник-сцена, курируемая группой OOPUS, шоукейс Africa NOW!, представляющий таланты африканской диаспоры, Laine Live и Soda Pop в клубе фьюче-музыки Uus Laine, а также клубные и концертные вечера в Paavli Kultuurivabrik.

Что же до иностранных кураторов, то музыкальные вечера TMW вновь организуются ведущим европейским шоукейс-фестивалем классической музыки Classical:NEXT, культурной столицей Европы Oulu2026, что объединяет усилия с нашим фестивалем клубной культуры Unda, финским шоукейс-мероприятием мрачной музыки Blowup, голландским агентством, ориентированным на Балканы, Yugofuturism и культурной сетью, объединяющей страны Балтии, Cindy & Kate. Шоукейс Made in Canada снова соберет ярких артистов из Канады, а JV-Promotion пригласит нас окунуться в мир музыки Тайваня.

Программа TMW, который пройдет с 3 по 6 апреля 2025 года, состоит из музыкального фестиваля, конференции и городского фестиваля. TMW — один из трех важнейших шоукейс-фестивалей в Европе, который весной привлекает в Таллинн около 2000 иностранных гостей, половина из которых — профессионалы из международной музыкальной индустрии.

В интернет-магазине TMW продаются абонементы на музыкальный фестиваль TMW 2025, а также PRO-абонементы, гарантирующие доступ на музыкальный фестиваль и конференцию. До конца января абонементы на фестиваль доступны по цене 69 евро (окончательная цена 85 евро) и PRO-абонементы по цене 195 евро (окончательная цена 250 евро).

Разовые билеты на концерты и клубные вечера TMW 2025 продаются в Piletilevi.

ТОП исполнителей TMW 2025 по странам:

1. Эстония: 75

2. Финляндия: 22

3. Великобритания: 10

4. Швеция: 9

5. Германия: 7

6-9. Канада, Франция, Латвия, Литва: 6

10-12. Польша, Тайвань, Украина: 4

Список исполнителей TMW 2025:

  • +TUNNIT+ FI

  • Abdoulaye Kouyaté FR

  • Abuses LV

  • AIRMOW FR

  • Ajukaja & Mart Avi EE

  • Alembic MK

  • ALIKA EE

  • All In Measure LV

  • Alonette EE

  • AM Poogen EE

  • Ambulance On Fire LT

  • Ana Lia CA

  • Andreas EE

  • Anett EE

  • Angus EE

  • Ani Glass UK/Wales

  • Annael FR

  • Ánnámáret FI

  • Anne-Mari Kivimäki Ensemble FI

  • Anthony Mills SE/US

  • Araukaaria EE

  • Arch Femmesis UK

  • Bashar Murad PS

  • Becky McNeice UK/Northern Ireland

  • Bel Tempo LV

  • Berlin Manson SK

  • Black Maracas ES

  • boipepperoni EE

  • Bonander SE

  • Borm Bubu EE

  • britiimpeerium DJ EE

  • bufo EE

  • Caracol CA

  • Chih-Chih, Chih-Yin Kuo TW

  • Chung-Ching Chen TW

  • City Dog UK

  • Cottonmoth EE

  • Cyril Awakens FI

  • Dania O. Tausen FO

  • Denise De’ion CA

  • Dornika DE

  • Duo Ruut EE

  • Dyvour EE

  • Elektroninės Sutartinės LT

  • Elis AM & Nyla Saldanha EE/IN/UK

  • Estonian Voices EE

  • Fake Versace b2b Pikkauch EE

  • Fidju Kitxora PT/CV

  • Frozen People Djs - TSEIM, Otto August, Chimanda FI

  • German Superfin LV

  • GØK2 EE

  • hackedpicciotto DE

  • hakosalo_tuohino FI

  • Haldi & ans Flamingo EE

  • Hanakiv EE

  • Heartlay FR

  • Hojsak & Novosel CR

  • Hraybery UA

  • Humanity EE

  • I Kindly Ask You EE

  • INGA EE

  • itsmebruh DJ EE

  • Jakub Paulski Free’odde PL

  • Jana Jacobs CA

  • Joel Sarakula AU

  • Jondog EE

  • Juurakko FI

  • Kännu Peal Käbi EE

  • Kendal FR

  • Ki! DK

  • Kitty Florentine EE

  • Kolonien SE

  • Kopi Luwak EE

  • Kristjan Glück EE

  • Kuula Hetke EE

  • Kyla Vėjas! LT

  • La Fazani XK

  • Langenu EE

  • Lavina RS

  • Lucy Dreams AT

  • Luurel Varas EE

  • Malin Verheij SE

  • Malla FI

  • Mari Kalkun EE

  • mariin k. EE

  • Maris Pihlap EE

  • Marta Lotta EE

  • Maryana Klochko UA

  • Matching Drapes DE/IS

  • Megan Black UK

  • Mehehe PL

  • Meteor Airlines MA

  • Mikk Kaasik EE

  • Minimal Wind EE

  • Modem FI

  • Mörmaid NO

  • Motovilov Trio EE

  • Mumriq SE

  • MUXXXE MX

  • Neon Fir EE

  • NFNR UA

  • Night Tapes EE/UK

  • NIKA GANGA LT

  • Ocean Districts EE

  • ODIN EE

  • OIL X GAS LV

  • OneDa UK

  • OOPUS EE

  • Ošmes + Maria Korepanova & Vlad Bystrov EE/DE

  • Outlet Drift TW

  • Ouu EE

  • Oyama IS

  • Pale Alison EE

  • Parasex EE/IT

  • Permanent Blue EE

  • Puuluup EE

  • Põhjakõla projektkoor EE

  • Ravggon FI

  • Reti Niimann EE

  • Rézeleje Fanfárosok HU

  • Robotorr EE

  • Rony Rex FI

  • Rosettes FI

  • Rosier CA

  • Ruhnu saare lood ja laulud EE

  • RUTE EE

  • Salomea DE

  • SARĀB FR

  • sinks CZ

  • Sissi EE

  • Sisso & Maiko TZ

  • Smag På Dig Selv DK

  • Sofia Härdig SE

  • SOFSOF DJ UK/Scotland

  • Sold EE

  • Somepoe FI

  • Söndörgö HU

  • South of Savoy EE/FI

  • Stenislav DJ EE/BE

  • Strych:9 EE

  • su/mi EE

  • Sugar Rody EE

  • Suistamon Sähkö FI

  • Svjata Vatra EE

  • Tabloited EE

  • Tarai & Trepp EE/JP

  • Taroug DE/TN

  • The Baltic Sisters EE/LV/LT

  • The Crosslegs EE

  • The Howling Eye PL

  • The Indigo Echoes SE

  • The MES FI

  • The Moontwins FI

  • The Nonconceptual Art Club EE

  • The Rocket - Svante Söderqvist Trio & Tuulikki Bartosik EE/SE

  • Tiger Balme CA

  • Tomorrow Was The War EE

  • Tõnu Tubli: Reworks EE

  • Torch DK/Greenland

  • Tšellopoisid EE

  • TYSK UA

  • US FI

  • Valge Tüdruk EE

  • Velvet Moon SE

  • Vera Vice EE

  • Vilma Jää FI

  • Vilnius JJAZZ Ensemble LT

  • Vimma FI

  • Vulva Voce UK

  • WOOONTA TW

  • Xani AU

  • Yndling NO

  • яrmo DJ EE

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