Tallinn Music Week объявил музыкальную программу фестиваля этого года со 175 артистами. Вот полный список исполнителей
175 артистов из 39 стран, в том числе 76 из Эстонии, заявлены в качестве участников музыкальной программы международного фестиваля музыки и городской культуры Tallinn Music Week (TMW), который пройдет с 3 по 6 апреля в Таллинне. До 31 января фестивальные абонементы продаются по сниженной цене!
Фестиваль новой музыки и передовых идей TMW 2025 пройдет этой весной уже в 17-й раз. Музыкальная программа мероприятия, входящего в тройку крупнейших шоукейс-фестивалей в Европе, пройдет с 3 по 5 апреля в таллиннских клубах и на различных концертных площадках Творческого городка Теллискиви, Ноблесснера, Копли и Каламая. Межжанровая программа включает в себя местные музыкльные тенденции, финно-угорские традиции, мировой диджипопа, джаз, современную и хоровую музыку, метал, фьюжн и многое другое.
На 28 шоукейсах фестиваля выступят артисты со всей Европы, из Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Африки и Австралии. Больше всего иностранных исполнителей, а именно 22, заявлено из Финляндии, за ней следуют Великобритания с 10, Швеция с 9 и Канада, Франция, Германия, Латвия и Литва с 6 артистами.
Особое внимание TMW уделяет презентации нынешнего состояния эстонской музыки и артистов, звезды которых зажгутся уже завтра. Для участия в программе были утверждены 76 отечественных музыкантов, в том числе дримпоп-группа Night Tapes, которая только что выиграла престижную награду Music Moves Europe на фестивале ESNS в Нидерландах, и новатор в области аккордеона Тууликки Бартосик, который также успешно выступил на ESNS вместе с супергруппой The Rocket, созданной на базе трио шведского джазового гуру Сванте Сёдерквиста. Среди других участников историй успеха эстонского музыкального экспорта в программу также входят Puuluup, Мари Калкун и Duo Ruut, которые гастролируют по всему миру в качестве фолк-флагманов, Ajukaja & Март Ави, Kitty Florentine и Vera Vice, авторитетные имена в области электроники и арт-попа, а также виртуозы вокального джаза Estonian Voices и Motovilov Trio, на чью музыку обратили внимание представители звукозаписывающей компании Warner Classic.
Из числа современных законодателей трендов местной музыкальной сцены в программе значатся: разносторонний продюсер boipepperoni, пикантная квир-поп-сенсация Valge Tüdruk, переизобретатель поп-соула Haldi & ans Flamingo, новый голос RnB и хауса INGA, финалистка Eesti Laul Марта Лотта, представлявшая Эстонию на конкурсе песни „Евровидение“ ALIKA, блуждающий от спального панка до авантюрного джаз-фьюжна Borm Bubu, хор Põhjakõla со специальной программой европейской хоровой музыки, победитель композиторского конкурса Уно Найссоо Микк Каасик и Kännu Peal Käbi, скрестивший в своих песнях все уральские языки.
Night Tapes, Puuluup, Ajukaja & Март Ави, Estonian Voices, INGA и Valge Tüg были номинированы на Эстонскую музыкальную премию за свои прошлогодние работы.
Среди известных зарубежных исполнителей музыкальной программы TMW 2025 значатся шведско-американский кантри-ветеран Энтони Миллс, который гастролировал с Гарри Белафонте, Эми Уайнхаус и KRS-One, проект отца финского инди П.К. Керянена The Moontwins, берлинский авангардный дуэт hackedepicciotto, гвинейский мастер афро-попа и джаза Абдулай Куяте и валлийская звезда электропопа Ани Гласс. В список известных исполнителей также входят отмеченная многочисленными наградами французская разнопланово талантливая артистка Annael, палестинский музыкант и гражданский активист Башар Мурад, Vulva Voce из Великобритании, сочетающая в своем творчестве фолк, современную музыку и танцевальные биты, электронная джазовая группа Salome из Германии, тайваньская группа Outlet Drift, вдохновленная песнями коренного народа ами, чешская нойз-рок-группа sinks. Также можно увидеть шесть иностранных артистов, выступивших на шоукейс-фестивале ESNS в этом году, в том числе норвежский дрим-поп-проект Yndling, словацкую пост-панк-группу Berlin Manson и трио арт-поп-визионеров Lucy Dreams, в котором вместе с двумя австрийцами выступает искусственный талант Lucy.
Музыкальные вечера курируют опытные соорганизаторы TMW, а также несколько новичков. Под руководством Таллинна, города музыки ЮНЕСКО, в рамках программы TMW впервые пройдет шоукейс Sounds of the Cities, который соберет выдающихся артистов из музыкальных городов всего мира. Впервые в создании программы принимают участие шведская платформа для презентации новых талантов ÅÄÖ…Sounds Swedish и самый горячий новый звукозаписывающий лейбл Эстонии Kurvad Uudised. Дебютантами TMW также являются Roots Session, которые представят американскую корневую музыку, музыкальная компания 360° Backstage Records, а также столичная серия мероприятий Dreamscape и Reivile Minuga, представляющие экспериментальную электронику и танцевальную музыку соответственно.
Специальные музыкальные шоукейсы организуют Вильяндиский фестиваль фольклорной музыки, кочующий фестиваль Võnge и ведущий музыкальный фестиваль Ида-Вирумаа Station Narva. Свой вклад в программу TMW внесут Эстонская хоровая ассоциация, Эстонский союз джаза, Учреждение Фенно-Угрия, Ассоциация тяжелой музыки и другие организации. В программе также значатся популярная вечеринка от Funk Embassy, фолктроник-сцена, курируемая группой OOPUS, шоукейс Africa NOW!, представляющий таланты африканской диаспоры, Laine Live и Soda Pop в клубе фьюче-музыки Uus Laine, а также клубные и концертные вечера в Paavli Kultuurivabrik.
Что же до иностранных кураторов, то музыкальные вечера TMW вновь организуются ведущим европейским шоукейс-фестивалем классической музыки Classical:NEXT, культурной столицей Европы Oulu2026, что объединяет усилия с нашим фестивалем клубной культуры Unda, финским шоукейс-мероприятием мрачной музыки Blowup, голландским агентством, ориентированным на Балканы, Yugofuturism и культурной сетью, объединяющей страны Балтии, Cindy & Kate. Шоукейс Made in Canada снова соберет ярких артистов из Канады, а JV-Promotion пригласит нас окунуться в мир музыки Тайваня.
Программа TMW, который пройдет с 3 по 6 апреля 2025 года, состоит из музыкального фестиваля, конференции и городского фестиваля. TMW — один из трех важнейших шоукейс-фестивалей в Европе, который весной привлекает в Таллинн около 2000 иностранных гостей, половина из которых — профессионалы из международной музыкальной индустрии.
В интернет-магазине TMW продаются абонементы на музыкальный фестиваль TMW 2025, а также PRO-абонементы, гарантирующие доступ на музыкальный фестиваль и конференцию. До конца января абонементы на фестиваль доступны по цене 69 евро (окончательная цена 85 евро) и PRO-абонементы по цене 195 евро (окончательная цена 250 евро).
Разовые билеты на концерты и клубные вечера TMW 2025 продаются в Piletilevi.