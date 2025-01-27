Tallinn Music Week объявил музыкальную программу фестиваля этого года со 175 артистами. Вот полный список исполнителей

Фестиваль новой музыки и передовых идей TMW 2025 пройдет этой весной уже в 17-й раз. Музыкальная программа мероприятия, входящего в тройку крупнейших шоукейс-фестивалей в Европе, пройдет с 3 по 5 апреля в таллиннских клубах и на различных концертных площадках Творческого городка Теллискиви, Ноблесснера, Копли и Каламая. Межжанровая программа включает в себя местные музыкльные тенденции, финно-угорские традиции, мировой диджипопа, джаз, современную и хоровую музыку, метал, фьюжн и многое другое.

На 28 шоукейсах фестиваля выступят артисты со всей Европы, из Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Африки и Австралии. Больше всего иностранных исполнителей, а именно 22, заявлено из Финляндии, за ней следуют Великобритания с 10, Швеция с 9 и Канада, Франция, Германия, Латвия и Литва с 6 артистами.

Особое внимание TMW уделяет презентации нынешнего состояния эстонской музыки и артистов, звезды которых зажгутся уже завтра. Для участия в программе были утверждены 76 отечественных музыкантов, в том числе дримпоп-группа Night Tapes, которая только что выиграла престижную награду Music Moves Europe на фестивале ESNS в Нидерландах, и новатор в области аккордеона Тууликки Бартосик, который также успешно выступил на ESNS вместе с супергруппой The Rocket, созданной на базе трио шведского джазового гуру Сванте Сёдерквиста. Среди других участников историй успеха эстонского музыкального экспорта в программу также входят Puuluup, Мари Калкун и Duo Ruut, которые гастролируют по всему миру в качестве фолк-флагманов, Ajukaja & Март Ави, Kitty Florentine и Vera Vice, авторитетные имена в области электроники и арт-попа, а также виртуозы вокального джаза Estonian Voices и Motovilov Trio, на чью музыку обратили внимание представители звукозаписывающей компании Warner Classic.