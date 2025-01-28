Кино
28.01.2025, 15:00

Кинофестиваль PÖFF принес экономике Эстонии целых 12 миллионов евро

 
в 2025 году „Тёмные ночи“ пройдет с 7 по 23 ноября
Кинофестиваль PÖFF или "Темные ночи"
Кинофестиваль PÖFF или "Темные ночи"
ФОТО: Kirke Talviste

Каждый евро, вложенный в проведение кинофестиваля „Темные ночи(PÖFF), приносит в экономику 6,9 евро. Об этом свидетельствуют свежие данные оценки экономического воздействия PÖFF, пишет RusERR.

Всего в 2024 году PÖFF с бюджетом в 2,75 млн евро вернул в экономику Эстонии около 12 миллионов евро.

Для расчета экономического воздействия использовалась модель социально-экономического влияния SuMu, предназначенная для крупных культурных и спортивных мероприятий. Она учитывает бюджетные расходы фестиваля, налоговые поступления, создание рабочих мест и траты посетителей. Анализ основывается на исследованиях Института конъюнктуры за 2024 год.

Согласно исследованию, посетители фестиваля потратили в этот период около 4,2 млн евро. Эта сумма включает расходы как местных, так и иностранных гостей.

Особенно высокими оказались показатели удовлетворенности посетителей: по семибалльной шкале PÖFF получил среднюю оценку 6,3, а мероприятие Industry@Tallinn & Baltic Event – 6,4. При этом более половины респондентов поставили мероприятиям максимальные баллы.

Стоит также отметить долгосрочное влияние имиджа фестиваля, рассчитанное с помощью модели SuMu. Предполагается, что благодаря улучшению имиджа Эстонии увеличится число иностранных туристов. Для местного самоуправления это означает доход в размере 12,5 миллиона евро, а для государства – 6,2 миллиона евро.

29-й кинофестиваль „Тёмные ночи“ пройдет с 7 по 23 ноября 2025 года.

PÖFF это крупнейший кинофестиваль в Северной и Восточной Европе, который с 2014 года входит в число 14 мировых кинофестивалей категории А, признанных престижной Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров. Венецианский, Каннский и Берлинский кинофестивали относятся к той же категории.

Ежегодно в программу фестиваля входит примерно 250 полнометражных и 300 короткометражных фильмов со всего мира – это настоящий праздник кино, который каждый ноябрь собирает в Эстонии более 1500 иностранных гостей и насчитывает около 90 000 посещений.

Фестиваль упоминается более чем в 70 национальных изданиях разных стран, потенциальная аудитория публикуемых материалов недавно достигла 19,5 миллиардов контактов.

Кроме того, PÖFF организует Хаапсалуский фестиваль фильмов ужасов и фантастики HÕFF, который проходит в начале мая, Тартуский фестиваль фильмов о любви Tartuff, проводимый в августе, а также круглый год показывает серию документальных фильмов о культуре под названием „Документалистика в Kumu“. Помимо этого, PÖFF принимает участие в организации фестиваля „Женские ночи“ NÖFF, который проходит в марте в городе Рапла.

Первый кинофестиваль „Тёмные ночи“ прошел в 1996 году.

PÖFF 2024 в цифрах:

  • 93 044 посещений - рекорд!

  • 249 полнометражных и 323 короткометражных фильма из 81 страны

  • 131 премьера (88 мировых и 43 международных)

  • 864 киносеанса, 118 из которых были полностью распроданы

  • 1705 аккредитованных гостей из 65 стран

  • 450 волонтеров и 82 практиканта помогли организовать PÖFF

  • более 5470 статей, передач или фрагментов передач о PÖFF появилось в изданиях 70 стран

  • потенциальный объем освещения PÖFF в СМИ достиг 19,5 миллиардов контактов.

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