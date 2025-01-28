Кинофестиваль PÖFF принес экономике Эстонии целых 12 миллионов евро
Каждый евро, вложенный в проведение кинофестиваля „Темные ночи“ (PÖFF), приносит в экономику 6,9 евро. Об этом свидетельствуют свежие данные оценки экономического воздействия PÖFF, пишет RusERR.
Всего в 2024 году PÖFF с бюджетом в 2,75 млн евро вернул в экономику Эстонии около 12 миллионов евро.
Для расчета экономического воздействия использовалась модель социально-экономического влияния SuMu, предназначенная для крупных культурных и спортивных мероприятий. Она учитывает бюджетные расходы фестиваля, налоговые поступления, создание рабочих мест и траты посетителей. Анализ основывается на исследованиях Института конъюнктуры за 2024 год.
Согласно исследованию, посетители фестиваля потратили в этот период около 4,2 млн евро. Эта сумма включает расходы как местных, так и иностранных гостей.
Особенно высокими оказались показатели удовлетворенности посетителей: по семибалльной шкале PÖFF получил среднюю оценку 6,3, а мероприятие Industry@Tallinn & Baltic Event – 6,4. При этом более половины респондентов поставили мероприятиям максимальные баллы.
Стоит также отметить долгосрочное влияние имиджа фестиваля, рассчитанное с помощью модели SuMu. Предполагается, что благодаря улучшению имиджа Эстонии увеличится число иностранных туристов. Для местного самоуправления это означает доход в размере 12,5 миллиона евро, а для государства – 6,2 миллиона евро.