Кинофестиваль PÖFF принес экономике Эстонии целых 12 миллионов евро

29-й кинофестиваль „Тёмные ночи“ пройдет с 7 по 23 ноября 2025 года.

PÖFF это крупнейший кинофестиваль в Северной и Восточной Европе, который с 2014 года входит в число 14 мировых кинофестивалей категории А, признанных престижной Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров. Венецианский, Каннский и Берлинский кинофестивали относятся к той же категории.

Ежегодно в программу фестиваля входит примерно 250 полнометражных и 300 короткометражных фильмов со всего мира – это настоящий праздник кино, который каждый ноябрь собирает в Эстонии более 1500 иностранных гостей и насчитывает около 90 000 посещений.

Фестиваль упоминается более чем в 70 национальных изданиях разных стран, потенциальная аудитория публикуемых материалов недавно достигла 19,5 миллиардов контактов.

Кроме того, PÖFF организует Хаапсалуский фестиваль фильмов ужасов и фантастики HÕFF, который проходит в начале мая, Тартуский фестиваль фильмов о любви Tartuff, проводимый в августе, а также круглый год показывает серию документальных фильмов о культуре под названием „Документалистика в Kumu“. Помимо этого, PÖFF принимает участие в организации фестиваля „Женские ночи“ NÖFF, который проходит в марте в городе Рапла.