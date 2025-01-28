Новолуние в январе 2025: проверьте, ждет ли вас грандиозное финансовое пополнение

Гороскоп на Новолуние 29 января

Овен (Меша): время сосредоточиться на семье. Медитации и мантры помогут снизить беспокойство.

Телец (Вришабха): хорошее время для начала обучения или новых проектов. Прогулки на природе помогут снять напряжение.

Близнецы (Митхуна): уделите внимание управлению бюджетом и избегайте крупных трат. Полезно сосредоточиться на развитии уверенности в себе через аффирмации.

Рак( Карката): это ваше время! Пересмотрите свои жизненные цели - это начало нового цикла и финансов. Займитесь духовными практиками, чтобы перезагрузиться.

Лев (Симха): период требующий уединения и анализа прошлого опыта. Попробуйте практики прощения и отпускания. Благоприятно занятия благотворительностью.

Дева (Канья): хорошее время для общения с друзьями и разработки новых целей на будущее. Уделите внимание командным проектам.

Весы (Тула): фокус на карьере, финансах и общественном статусе. Используйте это время, чтобы определить свои профессиональные цели.

Скорпион (Дхану): это время трансформации и внутренней работы. Уделите внимание долгосрочным инвестициям.

Козерог (Макар): фокус на партнёрских отношениях. Это хорошее время для укрепления связей или обсуждения будущих совместных планов.

Водолей (Кумбха): обратите внимание на здоровье и ежедневные привычки. Избегайте прокрастинации.

Рыбы (Мина): займитесь творчеством, хобби или посвятите время детям. Погружение в медитацию или чтение поможет восстановить внутренний баланс.

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