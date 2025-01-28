Столичный досуг: чем заняться в Таллинне зимой, если в кармане только 10 евро?(20)
1. Прогулка по Старому городу
Старый город Таллинна всегда выглядит, как декорация к сказке. Узкие мощёные улочки, черепичные крыши и уютные огоньки создают неповторимую атмосферу. Прогулка по улицам бесплатна, а для роскошного обзора в 360 градусов можно подняться на смотровую площадку церкви Олевисте всего за 5 евро для взрослых и 3 евро для студентов.
2. Музей фотографии
Музей фотографии, расположенный рядом с Ратушной площадью, - это отличное место для любителей истории и искусства. Здесь можно увидеть старинные камеры и узнать, как развивалась фотография в Эстонии. Билет стоит всего 7 евро, а пенсионерам, студентам и школьникам ещё дешевле.
3. Кинотеатры
Зимой особенно приятно провести вечер в кино. Например, кинотеатр "Artis" в центре города предлагает недорогие сеансы на эстонском и зарубежных языках. В будние дни билеты на некоторые фильмы стоят от 6 до 8 евро, а иногда проходят бесплатные показы.
Кинотеатры сети Apollo и вовсе сейчас предлагают посмотреть кино по акции - до конца января стоимость билета - 3,95 евро.
4. Чашка кофе в уютном кафе
Таллинн полон кафе, где можно согреться горячим напитком. Не стоит бояться заглядывать в кафе и пекарни, чтобы узнать цены. Средняя стоимость кофе в таллиннских заведениях – 4 евро. А если добавить к этому небольшой пирог или булочку, вы точно уложитесь в 10 евро и насладитесь прекрасными моментами компании приятных вам людей.
5. Каток в Старом городе
Катание на коньках зимой — это не только активный отдых, но и способ почувствовать атмосферу праздника. Каток на улице Харью работает до позднего вечера. Стоимость аренды льда в будни – 8 евро. Сэкономите 5,50 если возьмете коньки с собой. Если нет, то аренда коньков обойдётся в 5,50 евро.
6. Фабрика изобретений PROTO
Фабрика изобретений PROTO - это первый образовательный центр виртуальной реальности, предлагающий новые уникальные впечатления, которых нет больше нигде в Европе! Вас ждет интерактивный фантастический мир, основанный на вашем участии. По купону chilli вход на интерактивную выставку обойдется всего в 8 евро.
7. Поход в библиотеку
Центральная библиотека Таллинна предлагает не только книги, но и уютные зоны для чтения и настольных игр. Всё это бесплатно. Также зимой здесь часто проводят выставки и лекции, участие в которых тоже бесплатное. Новые, современные пространства располагают к креативу.
8. Музей городской аптеки
Один из старейших действующих музеев-аптек в Европе находится прямо на Ратушной площади. Вход сюда бесплатный, а внутри можно увидеть старинные рецепты, медицинские инструменты и узнать интересные факты об аптекарском деле.
9. Прокатитесь на таллиннском колесе обозрения
В Таллинне можно прокатиться на уникальном для Европы колесе обозрения, которое поднимет вас на высоту 120 метров над уровнем моря. Отсюда открывается впечатляющий вид на город, море, озеро Юлемисте и аэропорт. Стоимость билета – 9 евро.
10. Для любителей яркой ночной жизни – караоке и танцы в Laif
Любите петь и танцевать? Тогда вам точно стоит заглянуть в караоке-клуб Laif (Lai 5). Это место идеально подойдёт для тех, кто хочет провести вечер ярко и весело. Для девушек вход на мероприятия до 23:00 бесплатный, а стоимость билета для всех остальных редко превышает 10 евро. Здесь вы можете не только исполнить свои любимые песни, но и насладиться танцами до утра в дружеской атмосфере. Клуб часто угощает гостей приветственными напитками.
Заключение
Как видите, даже с 10 евро в кармане жизнь в Таллинне может быть насыщенной и интересной. Главное — желание открыть для себя что-то новое и насладиться особенной атмосферой города. Одевайтесь потеплее и отправляйтесь навстречу приключениям!