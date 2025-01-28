Столичный досуг: чем заняться в Таллинне зимой, если в кармане только 10 евро?

1. Прогулка по Старому городу

Старый город Таллинна всегда выглядит, как декорация к сказке. Узкие мощёные улочки, черепичные крыши и уютные огоньки создают неповторимую атмосферу. Прогулка по улицам бесплатна, а для роскошного обзора в 360 градусов можно подняться на смотровую площадку церкви Олевисте всего за 5 евро для взрослых и 3 евро для студентов.

2. Музей фотографии

Музей фотографии, расположенный рядом с Ратушной площадью, - это отличное место для любителей истории и искусства. Здесь можно увидеть старинные камеры и узнать, как развивалась фотография в Эстонии. Билет стоит всего 7 евро, а пенсионерам, студентам и школьникам ещё дешевле.

3. Кинотеатры

Зимой особенно приятно провести вечер в кино. Например, кинотеатр "Artis" в центре города предлагает недорогие сеансы на эстонском и зарубежных языках. В будние дни билеты на некоторые фильмы стоят от 6 до 8 евро, а иногда проходят бесплатные показы.

Кинотеатры сети Apollo и вовсе сейчас предлагают посмотреть кино по акции - до конца января стоимость билета - 3,95 евро.

4. Чашка кофе в уютном кафе

Таллинн полон кафе, где можно согреться горячим напитком. Не стоит бояться заглядывать в кафе и пекарни, чтобы узнать цены. Средняя стоимость кофе в таллиннских заведениях – 4 евро. А если добавить к этому небольшой пирог или булочку, вы точно уложитесь в 10 евро и насладитесь прекрасными моментами компании приятных вам людей.

5. Каток в Старом городе

Катание на коньках зимой — это не только активный отдых, но и способ почувствовать атмосферу праздника. Каток на улице Харью работает до позднего вечера. Стоимость аренды льда в будни – 8 евро. Сэкономите 5,50 если возьмете коньки с собой. Если нет, то аренда коньков обойдётся в 5,50 евро.

6. Фабрика изобретений PROTO