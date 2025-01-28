ГОРЯЧЕЕ ФОТО | Скандальная Бригитте Сюзанне Хунт сбросила одежду и продемонстрировала свою потрясающую фигуру

„Выглядит как ангел, говорит как ангел. Скрытый дьявол“, – подписала блогерка свои сексуальные фото в нижнем белье. Автор снимков – фотограф Артурс Бриедис.

Скандально известная Бригитте Сюзанне Хунт, которая в прошлом году поставила перед собой цель участвовать в фитнес-соревнованиях, в последние месяцы усердно работала над собой и сбросила целых 18 килограммов.

В октябре прошлого года она дебютировала в мире фитнес-бикини. Начатое полгода назад путешествие в категории фитнес-модели достигло своей кульминации на соревнованиях Fitlap Cup 2024. На этот раз Бригитте не прошла в финал соревнований фитнес-моделей.

В этом году Хунт снова собирается выйти на сцену, чтобы доказать, что она действительно может достичь своей цели. „С февраля мы с Амани [Кийвикас] начинаем подготовку к новому соревновательному сезону. Я очень взволнована и надеюсь хотя бы не занять последнее место“, – поделилась Хунт в недавнем интервью Kroonika.

Приверженка здорового образа жизни, Хунт рассказала, что занимается спортом при любой возможности. „Обычно 4-5 раз в неделю, особенно сейчас, когда нет учебы. Во время учебы, может быть, 3-4 раза“, – призналась блогер, которая не планирует терять больше веса, если ее тренер не внесет в план изменений.

Её дневной лимит калорий составляет 2000 килокалорий. Чтобы не превышать дневную норму, она каждый день готовит еду дома и тщательно взвешивает все ингредиенты, которые использует.

Диетой и тренировками Бригитты занимается Амани Кийвикас, которая в сентябре заняла четвёртое место на чемпионате Европы в Испании по фитнес-моделингу. В прошлом году Бригитте поступила на юридический факультет Таллиннского университета и даже успела поработать в отделе маркетинга адвокатской конторы Emerald Legal.

Бригитте, которая увлеклась миром фитнеса, теперь планирует получить сертификат персонального тренера. „Перед вами будущий сертифицированный персональный тренер“, – объявила Бригитте в соцсетях. „Не просто с диагнозом, а с сертификатом программы IntensivePT“, – уточнила она, в какой области собирается повышать квалификацию.

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