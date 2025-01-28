„Арена „Рига“ теперь будет носить название китайского бренда и станет „Xiaomi арена“

Председатель правления управляющей ареной компании „Arēna Rīga“ Гиртс Крастиньш рассказал, что сотрудничество с Xiaomi будет способствовать развитию спортивной и концертной площадки, позволяя компании сосредоточиться на внедрении инноваций.

Он отметил, что сотрудничество с Xiaomi приведет к технологическим инновациям, включая установку новых экранов в фойе арены, а также к постепенному отказу от баннеров и бумажной продукции в пользу более устойчивых технологий — цифровых экранов.

Соглашение между Arēna Rīga и Xiaomi предусматривает, что Xiaomi будет осуществлять платежи в пользу арены, а эти средства пойдут на улучшение и поддержание инфраструктуры арены. Крастиньш добавил, что в рамках сотрудничества также запланирована работа над улучшением звуковых технологий „Xiaomi арены“ во время спортивных мероприятий, чтобы посетители могли лучше слышать объявления и получать более полное удовольствие от мероприятий.

Он добавил, что стороны договорились не раскрывать сумму контракта.

Крастиньш также сообщил, что ежегодный объем инвестиций Xiaomi арены в развитие и обслуживание колеблется в пределах от 300 000 до 700 000 евро в год.

Председатель правления Arēna Rīga отметил, что во время пандемии COVID-19 финансовый поток ыл ограничен, и инвестиции составляли около 200 000–300 000 евро в год, но сейчас они в среднем достигают 500 000 евро в год.

Ранее сообщалось, что SIA Arēna Rīga“в 2023 году достигло оборота в 5,748 миллиона евро, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Прибыль компании также значительно выросла, составив 789 441 евро.

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