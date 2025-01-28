ГОРЯЧИЙ КАДР | Прекрасна и нежна! Эстонская радиоведущая опубликовала фото, где позирует почти обнажённой

Грете Кулд (35), известная радиоведущая Star FM, вчера опубликовала в социальных сетях действительно горячую фотографию. На черно-белом снимке она сидит на кровати в очень соблазнительной позе. Одежда снята, а свои изгибы тела она прикрыла белой простыней. Её волосы красиво уложены. Под фото Грете ничего не написала, но добавила эмодзи в виде полумесяца и отметила фотографа, сделавшего снимок.

За сутки публикация Грете набрала более четырёх тысяч лайков, а в комментариях её буквально осыпали комплиментами. „Прекрасная женщина“, — написал один из комментаторов. „Такая нежная красота“, — добавил другой.

Один из пользователей поинтересовался, как Грете удалось достичь такой великолепной формы. „Если есть гороховый суп, то можно стать такой горячей?“ — спросил он. Грете ответила утвердительно и поделилась ещё парой советов. „Ну, ещё трюк с лампочкой немного помог“, — написала она.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить