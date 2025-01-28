С глаз долой — из подписчиков вон: дружба скандальной блогерки и основателя адвокатской конторы закончена?

Дружба двух известных личностей, начавшаяся еще в 2019 году, была немного неожиданной. Именно тогда Хунт наняла Роберта Сарва для защиты от анонимных клеветников в интернете. Несколько лет спустя, когда Сарв женился на своей возлюбленной Кади в Тагепера, Хунт выступила ведущей их торжественного дня: организовывала игры, брала интервью у гостей и даже пела.

Супруги Сарв также появлялись в реалити-шоу „Неделя с Бригиттой“, снятом в прошлом году. В передаче стало ясно, что они играли роль своеобразных свах в жизни Хунт, помогая своей одинокой подруге найти пару.

Летом 2024 года Хунт, которая учится в Таллиннском университете, начала работать в юридической фирме Emerald Legal, одним из основателей которой является Сарв. В декабре она также присутствовала на судебном заседании в Хаапсалу, касающемся дела Каири Куусемаа.

Осенью прошлого года Хунт и Сарв общались и вне работы. Например, в октябре Сарв был замечен на соревнованиях по фитнесу и бодибилдингу FitLap Cup, где Хунт дебютировала в категории фит-моделей.

Они также запустили подкаст на юридическую тему под названием „По-настоящему“. Изначально было объявлено, что после первого сезона из восьми эпизодов будет продолжение, но теперь производство видеоподкаста завершено.

Однако их профессиональные отношения в Emerald Legal закончились. Причины окончания сотрудничества остаются неясными, но некоторые утверждают, что это произошло после инцидента на рождественской вечеринке юридической фирмы 12 декабря.

На следующий день после вечеринки Хунт опубликовала пост в Instagram, в котором написала, что никогда не была так счастлива, как работая в Emerald Legal. Она поблагодарила коллег и отметила, что готова расти и развиваться, чтобы соответствовать их стандартам. Однако пост, казалось, был прощальным.

Через несколько дней Хунт отправилась в Южную Корею, и с тех пор Emerald Legal больше не упоминается в ее социальных сетях.