Потапа хотят лишить гражданства Украины

Известно, что недавно Потап сменил псевдоним. Теперь он выступает под сценическим именем Славик Балаган. Кроме того, он оскандалился выходкой в Валенсии, когда прохожим предлагал водку.

В связи с этим украинцы предлагают лишить его гражданства Украины.

„Тем временем Славик в центре Валенсии предлагает прохожим водочки. Предлагаю создать петицию о лишении гражданства Украины этой латентной р*сни“, - написал один из пользователей сети.

Также фолловеры обрадовались тому, что Потап перестал называть себя украинцем.

Напомним, ранее Потап, сменивший псевдоним, спел о Трампе. Это первый трек артиста под новым именем Slavic Balagan.

Песня называется „Trumpumpum“. С помощью искусственного интеллекта, Потап снялся в клипе с известными мировыми политиками. В частности, нейросеть создала для ролика Трампа, главу Северной Кореи Ким Чен Ына, американского изобретателя и миллиардера Илона Маска, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, короля Англии Чарльза III и других.