Секс
29.01.2025, 20:20

15 человек устроили оргию под открытым небом на виду у людей и попали на видео

 
Оргия. Иллюстративное фото.
Оргия. Иллюстративное фото.
ФОТО: Tero Vesalainen | Shutterstock

Группа сексуально озабоченных отдыхающих была поймана за организацией дикой публичной оргии, шокировав свидетелей, которые застали их на месте происшествия, пишет DailyMail.

Съемки непристойного инцидента показали нескольких обнаженных мужчин на камнях в уединенном месте, доступном по тропе, где посетителям разрешено загорать без одежды.

Пляж Олью-де-Бои находится в элитном курортном городе Бузиусе, расположенном в 100 километрах к востоку от Рио-де-Жанейро, Бразилия.

В ответ на произошедшее военная полиция Рио-де-Жанейро объявила об усилении наблюдения и патрулирования на пляже.

Статья 233 Уголовного кодекса Бразилии запрещает совершение непристойных действий в общественных местах.

Нарушителям грозит штраф или тюремное заключение сроком от трех месяцев до одного года.

Кадры инцидента, предположительно снятые пассажиром проходящего мимо судна, стали вирусными и вызвали возмущение в социальных сетях.

„Они совсем потеряли рассудок“, — прокомментировал один из пользователей.

„Эти люди уже лишены разума, у них нет никакого чувства приличия“, — добавил другой.

Этот инцидент произошел всего через три недели после того, как на пляже Арпоадор в Рио-де-Жанейро была разоблачена еще одна оргия с участием как минимум 30 мужчин.

Сообщается, что секс-вечеринка началась в новогоднюю ночь и продолжалась до рассвета.

Участники также попали на видео.

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