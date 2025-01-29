15 человек устроили оргию под открытым небом на виду у людей и попали на видео

Съемки непристойного инцидента показали нескольких обнаженных мужчин на камнях в уединенном месте, доступном по тропе, где посетителям разрешено загорать без одежды.

Пляж Олью-де-Бои находится в элитном курортном городе Бузиусе, расположенном в 100 километрах к востоку от Рио-де-Жанейро, Бразилия.

В ответ на произошедшее военная полиция Рио-де-Жанейро объявила об усилении наблюдения и патрулирования на пляже.

Статья 233 Уголовного кодекса Бразилии запрещает совершение непристойных действий в общественных местах.

Нарушителям грозит штраф или тюремное заключение сроком от трех месяцев до одного года.

Кадры инцидента, предположительно снятые пассажиром проходящего мимо судна, стали вирусными и вызвали возмущение в социальных сетях.

„Они совсем потеряли рассудок“, — прокомментировал один из пользователей.

„Эти люди уже лишены разума, у них нет никакого чувства приличия“, — добавил другой.

Этот инцидент произошел всего через три недели после того, как на пляже Арпоадор в Рио-де-Жанейро была разоблачена еще одна оргия с участием как минимум 30 мужчин.

Сообщается, что секс-вечеринка началась в новогоднюю ночь и продолжалась до рассвета.

Участники также попали на видео.