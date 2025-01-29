ФОТО | Состоялась премьера документального фильма „Бунтарь с бабочкой“, рассказывающего о жизни президента Ильвеса. Смотрите, кто был на показе!

28 января в кинотеатре Apollo Solaris состоялась премьера документального фильма Яана Тоотсена „Бунтарь с бабочкой“. Фильм наблюдает за президентом Тоомасом Хендриком Ильвесом в последние полтора года его срока – параллельно с непростой ситуацией в мировой политике президенту приходится сталкиваться с проблемами в личной жизни.

Авторы фильма сказали о главном герое следующее: „Интеллектуал, который читает километры книг, встречается с сильными мира сего, но при этом чувствует себя лучше всего, играя пластинки как диджей в ночном клубе“.

Острый глаз Тоотсена наблюдал за Ильвесом в самые сложные моменты, не щадя его, но создавая увлекательный, довольно дерзкий и в то же время очень человечный портрет президента. В программе „Pealtnägija“ Тоотсен рассказал, что после окончания президентского срока Ильвеса прошло около восьми лет и ушло немало нервов, прежде чем фильм увидел свет на специальном закрытом показе прошлой осенью. Среди гостей показа был и сам главный герой фильма, Ильвес.

„Просмотр этого фильма, вероятно, стал для него серьезным испытанием, но, к его чести, он не потребовал цензурировать ни одного момента. У него не было никаких претензий – он как-то смирился с тем, что я снял этот фильм“, – сказал Тоотсен в телепередаче.

„Когда я сейчас, свежим взглядом, сам посмотрел этот фильм, был удивлен своей наглостью – как я вообще осмелился снимать такое в тот момент“, – добавил автор в программе „Pealtnägija“, ссылаясь на развод Тоомаса Хендрика Ильвеса и Эвелин Ильвес в 2015 году, который тогда широко обсуждался в СМИ.

Режиссер и сценарист фильма – Яан Тоотсен, режиссер монтажа – Мартин Мянник. Операторы – Куллар Виймне, Эрик Норкроос, Йоосеп Матьюс, Яан Тоотсен и другие. Композитор и музыкальный оформитель – Вайко Эплик, звукорежиссер – Хармо Калласте, продюсеры – Ээро Талвисту, Яан Тоотсен и Райн Тамм. Производством фильма занималась компания Aadam ja Pojad.

Фильм поддержали Капитал культуры Эстонии , Эстонский Киноинститут, LHV и несколько частных спонсоров. В прокат по всей Эстонии фильм выйдет 31 января.