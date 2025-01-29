Стали известны составы полуфиналов „Евровидения 2025“: представитель от Эстонии выступит среди первых участников конкурса

Из 37 вещателей, участвующих в конкурсе, 31 приняли участие в жеребьёвке этого года. 15 стран распределены в первый полуфинал, а 16 — во второй. Все страны были поделены на пять секций, основываясь на предыдущих результатах и схеме голосования.