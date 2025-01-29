Стали известны составы полуфиналов „Евровидения 2025“: представитель от Эстонии выступит среди первых участников конкурса
Составы полуфиналов будущего конкурса песни „Евровидение 2025“ были определены с помощью жеребьёвки. Торжественная церемония прошла в Швейцарии, в Художественном музее Базеля.
Из 37 вещателей, участвующих в конкурсе, 31 приняли участие в жеребьёвке этого года. 15 стран распределены в первый полуфинал, а 16 — во второй. Все страны были поделены на пять секций, основываясь на предыдущих результатах и схеме голосования.
ПЕРВЫЙ ПОЛУФИНАЛ (В ЭФИРЕ 13 МАЯ)
Первая половина:
- Швеция
- Украина
- Словения
- Исландия
- Эстония
- Польша
- Португалия
Вторая половина:
- Нидерланды
- Азербайджан
- Албания
- Сан-Марино
- Бельгия
- Кипр
- Хорватия
- Норвегия
ВТОРОЙ ПОЛУФИНАЛ (В ЭФИРЕ 15 МАЯ)
Первая половина:
- Австрия
- Литва
- Армения
- Черногория
- Греция
- Ирландия
- Австралия
- Латвия
Вторая половина:
- Чехия
- Израиль
- Мальта
- Финляндия
- Дания
- Люксембург
- Грузия
- Сербия
Окончательный порядок выступлений в полуфиналах будет определён в середине марта, исходя из песен, выбранных странами для конкурса.
После голосования зрителей в финал „Евровидения“ выйдут по 10 лучших участников из каждого полуфинала. В финале их уже будут ждать страны „большой пятёрки“ — Франция, Германия, Испания, Италия и Великобритания, а также прошлогодний победитель — Швейцария.