Шоубиз
29.01.2025, 13:00

Стали известны составы полуфиналов „Евровидения 2025“: представитель от Эстонии выступит среди первых участников конкурса

 
5miinust ja Puuluup 2. poolfinaalis
5miinust ja Puuluup 2. poolfinaalis
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

Составы полуфиналов будущего конкурса песни „Евровидение 2025“ были определены с помощью жеребьёвки. Торжественная церемония прошла в Швейцарии, в Художественном музее Базеля.

Из 37 вещателей, участвующих в конкурсе, 31 приняли участие в жеребьёвке этого года. 15 стран распределены в первый полуфинал, а 16 — во второй. Все страны были поделены на пять секций, основываясь на предыдущих результатах и схеме голосования.

ПЕРВЫЙ ПОЛУФИНАЛ (В ЭФИРЕ 13 МАЯ)

Первая половина:

- Швеция

- Украина

- Словения

- Исландия

- Эстония

- Польша

- Португалия

Вторая половина:

- Нидерланды

- Азербайджан

- Албания

- Сан-Марино

- Бельгия

- Кипр

- Хорватия

- Норвегия

ВТОРОЙ ПОЛУФИНАЛ (В ЭФИРЕ 15 МАЯ)

Первая половина:

- Австрия

- Литва

- Армения

- Черногория

- Греция

- Ирландия

- Австралия

- Латвия

Вторая половина:

- Чехия

- Израиль

- Мальта

- Финляндия

- Дания

- Люксембург

- Грузия

- Сербия

Окончательный порядок выступлений в полуфиналах будет определён в середине марта, исходя из песен, выбранных странами для конкурса.

После голосования зрителей в финал „Евровидения“ выйдут по 10 лучших участников из каждого полуфинала. В финале их уже будут ждать страны „большой пятёрки“ — Франция, Германия, Испания, Италия и Великобритания, а также прошлогодний победитель — Швейцария.

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