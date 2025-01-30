В Белом доме представили новый портрет Мелании Трамп: как он выглядит и что означает

„Ее поза, когда кончики пальцев твердо стоят на зеркальном столе, кажется, свидетельствует о готовности „взяться за дело“ и действовать на платформе, предоставленной уникальной роли хозяйки и защитницы бесправных, которую американцы исторически ожидали от первых леди. Она, кажется, готова завладеть большей властью, которую неохотно принимала в свой первый визит в Белый дом“.