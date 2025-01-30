Шоубиз
30.01.2025, 15:07

В Белом доме представили новый портрет Мелании Трамп: как он выглядит и что означает

 
Дональд и Мелания Трамп
Дональд и Мелания Трамп
ФОТО: Kevin Lamarque | Scanpix

После громкой церемонии инаугурации 47-го президента США Дональд Трампа в Белом доме представили портрет первой леди Мелании Трамп.

Соответствующее фото появилось на официальной странице в Instagram жены президента. На снимке Мелания позирует в темном деловом костюме, который дополнила белой рубашкой. Кстати, портрет сделан в черно-белом формате.

„Официальный портрет первой леди Мелании Трамп в Белом доме“, - подписала фото женщина.

Известно, что фото сделал Режин Мао после присяги Трампа на новой должности. Именно этот фотограф делает снимки для семьи президента уже более 20 лет.

Реакция сети и значение портрета Мелании Трамп

Подписчики отреагировали на фото Мелании и написали свои комментарии:

  • „Такая элегантная“

  • „Очень красивая“

  • „Красивая и стильная!“

  • „Дамы и господа, с вами первая леди мира“.

Интересно, что фото Мелании активно обсуждают не только в сети, но и искусствоведы. Например, заведующая кафедрой истории искусств Пенсильванского университета Гвендолин Дюбуа Шоу прокомментировала фотографию в комментарии для ВВС так:

„Ее поза, когда кончики пальцев твердо стоят на зеркальном столе, кажется, свидетельствует о готовности „взяться за дело“ и действовать на платформе, предоставленной уникальной роли хозяйки и защитницы бесправных, которую американцы исторически ожидали от первых леди. Она, кажется, готова завладеть большей властью, которую неохотно принимала в свой первый визит в Белый дом“.

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