Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии прекращено

В заявлении окружной прокуратуры сказано, что расследование прекращено в связи с превышением срока давности.

„Мы установили, что обвинения в домашнем насилии выходят за рамки срока давности, и мы не можем доказать обвинения в сексуальном насилии без разумных сомнений“, — цитирует заявление NBC News.

Окружной прокурор отметил мужество женщин, выступивших с обвинениями, добавив, что хотя дело не дошло до суда, „решительная защита интересов участвовавших в деле помогла повысить осведомленность о проблемах, с которыми сталкиваются жертвы домашнего насилия и сексуального насилия“.

Четыре женщины подали иски против Мэнсона, чье настоящее имя Брайан Уорнер, обвиняя его сексуальном насилии. Через своего адвоката артист неоднократно отвергал обвинения.