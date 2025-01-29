Шоубиз
29.01.2025, 15:00

Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии прекращено

 (1)
Мэрилин Мэнсон
Мэрилин Мэнсон
ФОТО: Hoogerhuis/Capital Pictures | Scanpix

Окружной прокурор в Лос-Анджелесе заявил в пятницу, что американскому рок-музыканту Мэрилину Мэнсону не будут предъявлены обвинения в сексуальном или домашнем насилии после продолжавшееся четыре года расследования.

В заявлении окружной прокуратуры сказано, что расследование прекращено в связи с превышением срока давности.

„Мы установили, что обвинения в домашнем насилии выходят за рамки срока давности, и мы не можем доказать обвинения в сексуальном насилии без разумных сомнений“, — цитирует заявление NBC News.

Окружной прокурор отметил мужество женщин, выступивших с обвинениями, добавив, что хотя дело не дошло до суда, „решительная защита интересов участвовавших в деле помогла повысить осведомленность о проблемах, с которыми сталкиваются жертвы домашнего насилия и сексуального насилия“.

Четыре женщины подали иски против Мэнсона, чье настоящее имя Брайан Уорнер, обвиняя его сексуальном насилии. Через своего адвоката артист неоднократно отвергал обвинения.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии