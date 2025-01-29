СРАВНЕНИЕ | „Почему Отт носит парик?: Отт Леппланд привлек внимание фанатов непривычной прической

В телеигре Канала 2 „15 вопросов“ 28 января в выпуске, посвященном Эстонским музыкальным премиям, состязались музыканты Инга Тислар и Отт Леппланд. Внимательные зрители заметили необычную прическу Леппланда, которая уже не раз становилась темой обсуждения в СМИ. Возник вопрос, не перестарался ли музыкант со стилизацией прически, или же новый стиль просто выглядит неожиданно эффектно по сравнению с прежним?

Это фото было сделано в 2022 году, когда Отт Леппланд принимал участие в конкурсе Eesti Laul с песней „Aovalgus“. Его скромная прическа тогда не вызвала особого обсуждения.

Вот как выглядела прическа Отта недавно, когда музыкант участвовал в телеигре Канала 2 „15 вопросов“. Музыкант явно изменил свой стиль и стал более смелым в выборе прически.

Дискуссия о прическе

Еще в декабре прошлого года прическа Отта Леппланда заставила зрителей почесать затылки. В музыкальном шоу „Minu elu viis“ и комедийном сериале „Naised vormis“ прическа Леппланда выглядела немного странно на экране и в рекламных материалах. Зрители выразили свое недоумение в комментариях под рекламными постами на Facebook-странице Канала 2.

Под постом собрались комментарии, в которых обсуждали прическу Отта. „У Отта новая шляпа“, — написал один комментатор, что вызвало множество реакций других пользователей. „Но шляпа некрасивая, лучше бы оставил старую“, — ответил ему другой.

„Что не так с этими волосами Отта... Какая-то странная прическа. Волосы спереди исчезли?“ — написал следующий пользователь. „Всегда какие-то глупые прически, которые ему вообще не идут. Как-то по-детски и слишком коротко“, — высказался еще один.

Под другим постом Канала 2, касающимся шоу „Minu elu viis“, телезритель также задал вопрос о прическе Отта Леппланда. „Почему Отт носит парик? Как братья Таави Иммато... Чего стыдиться! Публика любит честность, а не парик, как у Орметса...“ — написал он.

Kroonika тогда обратилась к Отту за комментариями и поинтересовалась, что он думает о комментариях зрителей и что скажет о своей прическе — возможно, Отт нашел новый интересный стиль, но музыкант так и не ответил на запрос.