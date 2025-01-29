Нас ждет ураганный вечер: в Таллинне выступят легенды шок-рока W.A.S.P.
21 октября 2025 года на сцене таллиннского клуба Helitehas выступят легенды рока из коллектива W.A.S.P. со своим новым шоу „Album ONE Alive!“. Их репутация шок-рокеров, культовые сценические выступления и бессмертные хиты 1980-х уже несколько десятков лет сводят с ума фанатов по всему миру. Все это говорит о том, что нас ждет поистине неистовый вечер!
Шоу „Album ONE Alive!“ приурочено к 40-летию дебютного альбома W.A.S.P. Чтобы достойно отметить это событие, впервые за 40 с лишним лет своего существования музыканты отыграют на сцене весь альбом от начала и до конца.
Группа W.A.S.P. была образована в 1982 году в Лос-Анджелесе, заняв свое место на хэви-метал-сцене, и быстро стала популярной благодаря своим провокационным текстам, энергичным выступлениям и незабываемым песням, таким как „Animal (F**k Like a Beast)“, „I Wanna Be Somebody“ и „Blind in Texas“. Они выпустили 15 студийных альбомов и продали свыше 12 миллионов пластинок по всему миру. Вдобавок к этому, как и положено настоящим рокерам, за ними закрепилась весьма скандальная слава.
Этой осенью у эстонских фанатов появится редкая возможность непосредственно испытать на себе эту неукротимую энергию W.A.S.P. и послушать их легендарный саунд. Музыка W.A.S.P. выдержала испытание временем, начиная от их революционного дебютного одноименного альбома и до получившего одобрение критиков альбома „The Headless Children“.
Отличительные черты W.A.S.P. – это бесстыдная театральность, необработанный звук и неисчерпаемая энергия. Этот коллектив стал синонимом шок-рока, пугающим публику своими провокационными выступлениями: они устраивали на сцене пытки, а в зрителей летели куски сырого мяса. Они отлично уловили дух бунтарства и перехода всех границ, витавший в воздухе в эпоху метала 80-х.
Дебютный альбом коллектива „W.A.S.P.“ (1984) и последовавший за ним „The Last Command“ (1985) принесли одобрение критиков и коммерческий успех, при этом такие хиты как „I Wanna Be Somebody“ и „Blind in Texas“ стали своеобразными гимнами для целого поколения фанатов хэви-метала.
Спустя годы, сопровождавшиеся сменами состава и сложными периодами, Бдэки Лолесс по-прежнему остается творческим локомотивом W.A.S.P. Их последний студийный альбом „Golgotha“ (2015) демонстрирует способность коллектив оставаться верными своими корням и при этом идти в ногу со временем. К радости фанатов музыканты уже трудятся над новым проектом.
Немногим коллективам удается на протяжении долгого времени сохранять интенсивность и уровень культурного влияния, как это делают W.A.S.P. Начиная с борьбы с цензурой в 80-е годы и заканчивая мощными живыми выступлениями в наши дни, они снова и снова доказывают, почему их считают иконами металла.
Билеты на мероприятие, обязательное к посещению каждым металлистом – концерт W.A.S.P., который состоится 21 октября 2025 года в клубе Helitehases, станут доступными для покупки членами клуба Live Nation 29 января в 13 часов. Открытая продажа в пунктах продажи и на сайте Piletilevi начнется в 10 часов утра 31 января.