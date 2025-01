Нас ждет ураганный вечер: в Таллинне выступят легенды шок-рока W.A.S.P.

Шоу „Album ONE Alive!“ приурочено к 40-летию дебютного альбома W.A.S.P. Чтобы достойно отметить это событие, впервые за 40 с лишним лет своего существования музыканты отыграют на сцене весь альбом от начала и до конца.

Группа W.A.S.P. была образована в 1982 году в Лос-Анджелесе, заняв свое место на хэви-метал-сцене, и быстро стала популярной благодаря своим провокационным текстам, энергичным выступлениям и незабываемым песням, таким как „Animal (F**k Like a Beast)“, „I Wanna Be Somebody“ и „Blind in Texas“. Они выпустили 15 студийных альбомов и продали свыше 12 миллионов пластинок по всему миру. Вдобавок к этому, как и положено настоящим рокерам, за ними закрепилась весьма скандальная слава.