Нас ждет ураганный вечер: в Таллинне выступят легенды шок-рока W.A.S.P.

Шоу „Album ONE Alive!“ приурочено к 40-летию дебютного альбома W.A.S.P. Чтобы достойно отметить это событие, впервые за 40 с лишним лет своего существования музыканты отыграют на сцене весь альбом от начала и до конца.

Группа W.A.S.P. была образована в 1982 году в Лос-Анджелесе, заняв свое место на хэви-метал-сцене, и быстро стала популярной благодаря своим провокационным текстам, энергичным выступлениям и незабываемым песням, таким как „Animal (F**k Like a Beast)“, „I Wanna Be Somebody“ и „Blind in Texas“. Они выпустили 15 студийных альбомов и продали свыше 12 миллионов пластинок по всему миру. Вдобавок к этому, как и положено настоящим рокерам, за ними закрепилась весьма скандальная слава.



Этой осенью у эстонских фанатов появится редкая возможность непосредственно испытать на себе эту неукротимую энергию W.A.S.P. и послушать их легендарный саунд. Музыка W.A.S.P. выдержала испытание временем, начиная от их революционного дебютного одноименного альбома и до получившего одобрение критиков альбома „The Headless Children“.

Отличительные черты W.A.S.P. – это бесстыдная театральность, необработанный звук и неисчерпаемая энергия. Этот коллектив стал синонимом шок-рока, пугающим публику своими провокационными выступлениями: они устраивали на сцене пытки, а в зрителей летели куски сырого мяса. Они отлично уловили дух бунтарства и перехода всех границ, витавший в воздухе в эпоху метала 80-х.

Дебютный альбом коллектива „W.A.S.P.“ (1984) и последовавший за ним „The Last Command“ (1985) принесли одобрение критиков и коммерческий успех, при этом такие хиты как „I Wanna Be Somebody“ и „Blind in Texas“ стали своеобразными гимнами для целого поколения фанатов хэви-метала.