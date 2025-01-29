„Одна из лучших в городе террас с видом на родное море“: популярное таллиннское кафе закроется в конце января

В своём обращении к гостям команда кафе призналась, что решение далось им нелегко, но настало время двигаться дальше. Владелец поблагодарил посетителей за годы тёплой дружбы, весёлых разговоров и совместных праздников, которые сделали Monastrell особенным местом.

„Ужасно печальная новость. Куда же теперь ходить-то?!“,– написал посетитель кафе в комментариях под публикацией кафе. „Очень жаль, моё любимое кафе...“,– поддержал другой.

„Надеюсь, что вскоре откроете новое ещё более лучшее место! С вами было вкусно, сытно, уютно, и близко к дому. Терраса одна из лучших в городе с видом на родное море. До новых встреч!“, – написал клиент заведения, не теряя оптимизма.

В оставшиеся дни ресторан приглашает всех желающих ещё раз насладиться испанскими вкусами, уютной атмосферой и хорошей компанией. Это шанс попрощаться с любимым местом так же ярко, как отмечались его лучшие моменты.

Что станет с помещением после закрытия Monastrell, пока неизвестно.