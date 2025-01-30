Теперь официально бабушка и дедушка: Лазарева и Шац сообщили о пополнении в семьи

На своей странице в Instagram Лазарева поделилась, что ее старшая дочь от брака со вторым мужем и коллегой Михаилом Шацем, 26-летняя София Шац родила ребенка.

„Дочь родила дочь“, – написала Татьяна.

Отметим, София живет в Португалии и призналась, что назвала дочь Сарой.

Известно, что Софья долгое время не раскрывала личность отца своей дочери — её избранником оказался Семен, который ранее был студентом МГТУ им. Н. Э. Баумана. Лишь перебравшись в Португалию, Софья решила рассказать о своем возлюбленном. Сейчас Семен занимается предпринимательством и нашел себя в деле изготовления ковров.

История Татьяны Лазаревой и Михаила Шаца известна многим их поклонникам — они встретились в начале 90-х, когда играли в КВН. Но романтические отношения зародились значительно позже, и в 1998 году пара поженилась. Их первая дочь Софья появилась на свет вскоре после свадьбы, а в 2006 году на свет появилась младшая дочь Антонина, живущая сейчас с матерью в Испании.

Спустя годы, Лазарева и Шац решили расстаться, официально оформив развод в 2024 году. Тем не менее, бывшая пара сохраняет теплые отношения и вместе радуется рождению новой жизненной главы в лице их внучки.