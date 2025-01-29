ВИДЕО | „Правила есть правила; Они добавляли изюминку“: что думают зрители ЧЕ-2025 по фигурному катанию о недопуске россиян?(5)
В Таллинне, в ледовом холле „Тондираба“, проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. В эту среду короткую программу катали девушки. Мы пообщались с прибывающими болельщиками и узнали их мнение о предстоящих соревнованиях. За кого пришли болеть зрители? Обсудили также и недопуск российских спортсменов. Как относятся к этому зрители и кого считают фаворитами турнира — смотрите в нашем видеоопросе.
В ледовом холле „Тондираба“ кипели эмоции — болельщики обсуждали главных претендентов на победу в чемпионате Европы по фигурному катанию. В нашем опросе большинство респондентов выделили Нину Петрыкину, представляющую Эстонию. И не зря! Упорство и профессионализм Нины, а также мощная поддержка зрителей принесла малую серебряную медаль! От золотой медали Петрыкину отделяли всего-лишь 0,05 баллов.
Обсудили и недопуск на чемпионат Европы россиян. Мнения болельщиков о недопуске российских фигуристов разделились. Одни считают, что без них конкуренция снизилась, так как российские спортсмены традиционно входят в число сильнейших в мире и придают соревнованиям особую динамику. Другие отмечают, что общий уровень фигурного катания продолжает расти — спортсмены все чаще исполняют сложные элементы, включая четверные прыжки, что делает борьбу за медали ещё напряжённее.