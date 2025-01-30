Культура
30.01.2025, 18:06

„Как быть добрым в мире, который этого не терпит“: в Таллинне пройдет уникальный кинопоказ спектакля „Добрый человек из Сезуана“

 
кинопоказ спектакля „Добрый человек из Сезуана“
кинопоказ спектакля „Добрый человек из Сезуана“
ФОТО: Erakogu

31 января, в рамках ButusovFEST, состоится единственный кинопоказ спектакля „Добрый человек из Сезуана“ по пьесе Б. Брехта. Брутальная, болезненная и до боли актуальная история о том, как быть добрым в мире, который этого не терпит.

Почему это важно прямо сейчас?

  • Альтруизм или выгода? Быть добрым – значит стать жертвой?

  • Неравенство – бедные остаются бедными, богатые продолжают богатеть?

  • Жестокий ритм жизни – кто не адаптировался, того раздавили?

Брехт написал это 80 лет назад, но звучит знакомо, правда?

„Добрый человек“, проститутка Шен Те пытается остаться хорошей для всех, но... мир вокруг готов забрать у нее все. И она зовет на помощь расчетливого и жесткого Шуй Та, который умеет показать зубы и сказать „нет“ — на самом деле перевоплощаясь в него, чтобы выжить, иначе раздавят. Вы бы поступили так же, как Шен Те?

Здесь нет правильных ответов – но есть вопросы, которые вам придется задать себе.

За этот спектакль Юрий Бутусов был удостоен Специальной премии „Золотая Маска“ – „За поиск уникального сценического языка“, а исполнительница главной роли Александра Урсуляк – „Золотую Маску“ за лучшую женскую роль.

У жителей и гостей Таллинна есть уникальная возможность увидеть его видеоверсию.

Информацию и билеты можно получить по ссылке.

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