„Как быть добрым в мире, который этого не терпит“: в Таллинне пройдет уникальный кинопоказ спектакля „Добрый человек из Сезуана“

„Добрый человек“, проститутка Шен Те пытается остаться хорошей для всех, но... мир вокруг готов забрать у нее все. И она зовет на помощь расчетливого и жесткого Шуй Та, который умеет показать зубы и сказать „нет“ — на самом деле перевоплощаясь в него, чтобы выжить, иначе раздавят. Вы бы поступили так же, как Шен Те?