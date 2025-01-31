В Таллиннском музее городской жизни откроется постоянная выставка, посвященная братству Черноголовых
До конца недели можно посетить постоянную выставку в Таллиннском музее городской жизни (Вене, 17), которая посвящена Таллинну и работавшим здесь мастерам. Экспозиция, которая была открыта почти 25 лет, скоро уступит место новой выставке, посвященной братству Черноголовых.
„Новая постоянная экспозиция заслуживает внимания, поскольку Музей городской жизни занимает особое место. Именно сюда часто приходят в первую очередь, чтобы послушать, прочитать и узнать историю Таллинна и его жителей. Необходимость и, по сути, обязанность обновить постоянную экспозицию, которая служила нам 25 лет, наконец-то решена, – сказал вице-мэр Каарель Оя. – В то же время, обновление экспозиции Музея городской жизни – не единичный случай. Мы продолжаем обновлять экспозиции и в других местах. Год назад открылся обновленный детский музей Miiamilla, прошлым летом – Кик-ин-де-Кек, вскоре откроется музей Мати Унда в Кадриорге. Также ведется подготовка к обновлению музея Таммсааре и созданию открытых хранилищ Городского музея“.
По словам директора Таллиннского городского музея Хели Нургер, новая экспозиция продолжит знакомить посетителей с древней историей города. „С помощью наших уникальных музейных предметов, мы хотим рассказать о культуре Таллинна в обществах. Одним из самых ценных исторических объектов города являются художественные коллекции братства Черноголовых, которые давно не выставлялись в таком объеме“, – сказала Нургер и добавила, что большая часть новой выставки будет посвящена богатому наследию братства Черноголовых.
Первое упоминание о братстве Черноголовых, объединившем независимых купцов, датируется 1400 годом. В течение веков братство было лидером инноваций, торговли и культурного развития города. Со времен Средневековья их отряд служил защитником города и почетным караулом для важных гостей. Черноголовые также были покровителями искусства, чье культурное наследие по сей день является ценным вкладом в историю Таллинна. С 1940 года братство продолжило свою деятельность в изгнании в Гамбурге.
В этом году братство Черноголовых отмечает свое 625-летие. Выставка, которая откроется в конце юбилейного года, расскажет о роли братства в истории Таллинна, покажет их влияние на торговлю, городскую культуру и общественную жизнь. Через личные истории членов братства и посредством бесценного наследия, принадлежащего коллекциям Таллиннского музея городской жизни, откроется взгляд на сословное общество города и яркую жизнь ганзейских купцов. Затронуты будут и такие темы, как традиции и инновации.
29 января договор о сотрудничестве подписали директор Таллиннского музея городской жизни Хели Нургер и исполнительный директор креативного агентства Pult Алексей Сакс. Постоянная экспозиция, посвященная братству Черноголовых, займет второй и третий этажи здания Таллиннского музея городской жизни. Музей также планирует обновить экспозицию на четвертом этаже.
До 2 февраля в средневековом купеческом доме можно последний раз увидеть ковровую дорожку с растительным орнаментом, которая будет подвергнута консервации, а также панно 1962 года, на котором изображен флаг Эстонии на башне Длинный Герман. Кроме того, все еще открыты выставки „Просим к столу!“, „Что это за город?“ и „Порочный Таллинн“, а также выставка фарфора, керамика и металлических предметов.
С понедельника, 3 февраля, Музей городской жизни будет закрыт на время обновления экспозиций и откроется вновь в конце 2025 года.