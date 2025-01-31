В Таллиннском музее городской жизни откроется постоянная выставка, посвященная братству Черноголовых

„Новая постоянная экспозиция заслуживает внимания, поскольку Музей городской жизни занимает особое место. Именно сюда часто приходят в первую очередь, чтобы послушать, прочитать и узнать историю Таллинна и его жителей. Необходимость и, по сути, обязанность обновить постоянную экспозицию, которая служила нам 25 лет, наконец-то решена, – сказал вице-мэр Каарель Оя. – В то же время, обновление экспозиции Музея городской жизни – не единичный случай. Мы продолжаем обновлять экспозиции и в других местах. Год назад открылся обновленный детский музей Miiamilla, прошлым летом – Кик-ин-де-Кек, вскоре откроется музей Мати Унда в Кадриорге. Также ведется подготовка к обновлению музея Таммсааре и созданию открытых хранилищ Городского музея“.

По словам директора Таллиннского городского музея Хели Нургер, новая экспозиция продолжит знакомить посетителей с древней историей города. „С помощью наших уникальных музейных предметов, мы хотим рассказать о культуре Таллинна в обществах. Одним из самых ценных исторических объектов города являются художественные коллекции братства Черноголовых, которые давно не выставлялись в таком объеме“, – сказала Нургер и добавила, что большая часть новой выставки будет посвящена богатому наследию братства Черноголовых.

Первое упоминание о братстве Черноголовых, объединившем независимых купцов, датируется 1400 годом. В течение веков братство было лидером инноваций, торговли и культурного развития города. Со времен Средневековья их отряд служил защитником города и почетным караулом для важных гостей. Черноголовые также были покровителями искусства, чье культурное наследие по сей день является ценным вкладом в историю Таллинна. С 1940 года братство продолжило свою деятельность в изгнании в Гамбурге.