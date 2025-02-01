Первого февраля в доме Яана Поска пройдут торжественные экскурсии

Первый министр иностранных дел Эстонии и дипломат, глава эстонской делегации на переговорах о заключении Тартуского мирного договора Яан Поска жил в доме в Кадриорге вместе со своей супругой и восемью детьми. Этот дом можно считать колыбелью Тартуского мира, так как именно здесь Поска принимал своих единомышленников, чьей целью была эстонская государственность. Поска подтвердил это на Тартуских мирных переговорах, в результате которых Советская Россия де-юре признала суверенитет Эстонии. Он жил в доме в Кадриорге с 1908-го по 1920 год, вплоть до своей смерти, которая наступила всего через месяц после подписания Тартуского мирного договора.

„На экскурсии „Тартуский мир, Яан Поска и парадоксы истории“, которая начнется в 12 часов, мы вспомним, как мальчик, выросший в стесненных условиях в русскоязычной семье, стал успешным адвокатом и одним из основателей эстонской государственности. Человеком, чья мудрость, высочайшее юридическое мастерство, освоенное им в качестве адвоката и комиссара Эстляндской губернии, знание русского языка и понимание русской души, тактическая хитрость и терпение помогли привести эстонско-российские переговоры к успешному завершению“, – рассказала куратор представительских зданий Таллинна Иви Юргенсон.

„Политическая карьера Яана Поска могла так и не состояться, если бы его жена не вдохновила его заняться политикой. О том, насколько большую поддержку и вдохновение будущий государственный деятель получал от своей жены Констанции, что стало с их детьми и как протекала их жизнь в доме, мы расскажем на экскурсии „Тихая гавань мирного переговорщика – семья Яана Поска и его дом в Кадриорге“, которая начнется в 14:00“, – добавила Юргенсон.

Душой таллиннского эстонского салона в доме Поска была супруга Яана Поска Констанция, чей интерес к антикварной мебели отражен и в нынешней обстановке дома.