Бригитте Сюзанне Хунт разрыдалась в рижском аэропорту: „Я не полечу только если дверь захлопнется у меня перед носом!“

Бригитте, которая ехала из Таллинна в Ригу, добралась до местного аэропорта лишь в тот момент, когда на её рейс уже объявили final call – то есть у пассажиров оставался последний шанс попасть на борт.

„Я в какой-то момент поняла, что неправильно посмотрела время. Но подумала: нет, я не сдамся. Если передо мной закроют дверь, только тогда я не полечу“, – рассказала звезда, которой всё-таки удалось попасть на самолёт.

Она была уверена, что не может пропустить рейс, поэтому приняла решение оставить свой чемодан и, прибыв в аэропорт, побежала к выходу. Первая информация говорила о том, что путь до гейта займёт у неё 25 минут, но быстрым шагом она добралась всего за пять. „Я сейчас пробежала лучший забег в своей жизни“, – заявила Бригитте, оказавшись на борту.

Тот факт, что её всё-таки дождались, довёл её до слёз. „Я разрыдалась в момент, когда меня пустили в самолёт, и так благодарила их, потому что я буквально бежала изо всех ног“, – призналась она.

Однако поспешность означала, что в Турцию ей пришлось лететь вообще без вещей. „Мне пришлось просто оставить чемодан и пройти регистрацию. Я еду в Турцию без единого наряда, без зубной щётки, без ничего. У меня только паспорт, сумочка и зарядка для телефона“, – поделилась Бригитте в своём Instagram.

После того как она уже села в самолёт, осознала, что на самом деле ей как раз нужны новые вещи и дорожная сумка, так что отсутствие чемодана не стало большой проблемой. Из её ранних сторис известно, что она едет в Турцию в рамках сотрудничества, но детали этой поездки пока не раскрыла.

Последние недели в жизни одной из самых скандальных знаменитостей Эстонии выдались весьма бурными. Стало известно, что Бригитте, продолжающая обучение на юриста, больше не работает в Emerald Legal, а по данным Elu24, на новогодних каникулах она столкнулась с проблемами с полицией. Кроме того, на фоне расставания Индрека Рахумаа и Элисы Колк певица подтвердила, что Бригитте действительно какое-то время была любовницей её мужа.