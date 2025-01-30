ВИДЕО | Таня Михайлова появилась на музыкальной премии в кричащем платье: „Люди говорят и не думают“

На красной дорожке мы пообщались с певицей Таней Михайловой. Кого она пришла поддержать? По ее словам, Эстония — страна небольшая, и все здесь знакомы друг с другом, поэтому она держит кулачки за всех и каждого. Однако особое внимание Таня уделила певице Inga, отметив ее талант и энергетику.

Не обошлось и без обсуждения эффектного образа артистки. На премии Таня появилась в дизайнерском платье, созданном специально к выходу ее новой песни. Интересный штрих — на ткани были нанесены слова будущего хита, релиз которого состоится уже на следующей неделе.

Поскольку певица вошла в состав жюри конкурса Eesti Laul, мы не могли не спросить ее о возможном представителе Эстонии на Евровидении. Однако Таня предпочла сохранить интригу, пожелав удачи всем участникам. По ее словам, этот конкурс всегда преподносит неожиданные сюрпризы, так что зрителям стоит приготовиться к неожиданным поворотам.

Ждем новых музыкальных открытий и, конечно, выхода долгожданного трека от Тани Михайловой!