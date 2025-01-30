„Все знают, кто победит“: Puuluup о музыкальном любимчике, победителе Eesti Laul и национальном костюме
В Таллинне проходит ежегодная музыкальная премия EMA-2025, объединяя самых ярких представителей эстонской сцены. Среди гостей мероприятия — Марко Вейссон из группы Puuluup, который привлек внимание своим роскошным костюмом с национальными нотками. 5MIINUST x Puuluup представляли Эстонию в прошлом году на Евровидении.
В беседе с нами Марко рассказал, что его наряд создан по мотивам национального костюма Мульгимаа, но выполнен из облегченной ткани, чтобы обеспечить комфорт при танцах и активном движении. По словам музыканта, традиционные элементы в одежде можно адаптировать к современному сценическому образу, сохраняя их аутентичность.
Мы также обсудили предстоящий конкурс Eesti Laul. Марко уверен, что победитель уже всем очевиден, но предпочел не произносить имя вслух.
EMA-2025 продолжает радовать зрителей эффектными выступлениями, неожиданными образами и прогнозами на грядущий Eesti Laul. Будем следить за событиями и ждать новых музыкальных открытий!
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