„Все знают, кто победит“: Puuluup о музыкальном любимчике, победителе Eesti Laul и национальном костюме

В беседе с нами Марко рассказал, что его наряд создан по мотивам национального костюма Мульгимаа, но выполнен из облегченной ткани, чтобы обеспечить комфорт при танцах и активном движении. По словам музыканта, традиционные элементы в одежде можно адаптировать к современному сценическому образу, сохраняя их аутентичность.