ГОРЯЧИЕ ФОТО | Самая сексуальная певица Эстонии? Популярная вокалистка показала стринги на красной дорожке

28-летняя Инга сегодня вечером была номинирована на премию „Дебютный альбом года“, но в этой категории победил Карл Киллинг. Тем не менее, певица определённо унесёт домой награду за самый смелый образ вечера. Длинное чёрное платье полностью прикрывало все стратегически важные части тела, но при этом создавалось глубокое декольте и обнажалась попа Инги.

В прошлом году Инга вместе со своим партнёром Яаном Синкой также попали в рубрику модной полиции Kroonika. Тогда певица выбрала куда более сдержанный наряд, но даже тогда модный эксперт Урмас Вяляотс отметил, что это был очень смелый выбор. „Для гала-вечера Инга выбрала не традиционное мини, а главный тренд – просторную, но минималистичную белую рубашку и креативные джинсы. Миниатюрная сумочка в стиле Y2K, зажатая под мышкой, идеально вписывается в актуальный тренд аксессуаров“, – отметил тогда Вяляотс.